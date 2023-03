El padre de Messi, furioso en redes sociales sobre el futuro de su hijo: "No vamos a tolerar mas inventos"

Las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación clave en varios aspectos. Sobre todo, si hay que salir a aclarar o manifestar algo. Tal es el caso de Jorge Messi, padre de Lionel, que se cansó de las falsas noticias sobre el futuro del actual jugador del Paris Saint Germain y fue tajante en su publicación en Instagram.

“¡Peligro, Fakes News!”, comenzó su relato en la historia. El papá del deportista citó tres noticias que tienen al actual capitán de la selección argentina como protagonista.

En primer lugar, remarcó a una primera información que tiene que ver con las negociaciones que se están llevando adelante con el PSG para extender el vínculo, que finaliza el 30 de junio. La segunda cuestión pasó por desestimar que se hayan entablado negociaciones con Al-Hilal y que hayan solicitaron ganar la impactante suma de 600 millones de euros, aproximadamente el triple de lo que percibe Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita.

Por último, negó que Messi no haya finalizado la práctica del martes junto al resto de sus compañeros producto de un enojo con el director técnico del PSG, Christophe Galtier.

Una vez que expuso sus razones, cerró su mensaje con un fuerte descargo: "Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas??? Ahh, ¡que es todo falso, OK!. Por muchos -introduce dos emoticonos de alerta- que pongan no se crean nada... No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores”.