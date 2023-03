Kolo Muani sobre Dibu Martínez: "Sigo mirando la jugada, lo odio"

El delantero del seleccionado francés, Randal Kolo Muani, dijo hoy "no voy a mentir; lo odio" al recordar el mano a mano que el arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez le tapó en el último segundo de la prórroga de la final del Mundial de Qatar que ganó Argentina el 18 de diciembre pasado.



"Aunque estoy un poco cansado de hablar de esa jugada, es algo que no podré olvidar", añadió el francés.



Las declaraciones del delantero del Eintracht Frankfurt de Alemania fueron publicadas este miércoles por el diario Mundo Deportivo a 24 horas del partido amistoso entre Argentina y Panamá en el cual el equipo albiceleste celebrará al obtención del titulo mundial ante una multitud en el estadio de River.



"Esa jugada -confesó Muani- podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano, como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida. Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo todo va demasiado rápido", recordó el delantero de 24 años.