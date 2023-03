VIDEO. Bizarrap lanzó su sesión 54 junto a Arcángel y ya acumula más de 8 millones de vistas

Luego de romper cuatro récords Guinness al lograr más de 450 millones de streams en plataformas digitales con su "BZP Music Sessions Vol. 53" junto a Shakira, el músico y productor argentino Bizarrap presentó anoche su esperada sesión 54 junto al rapero puertorriqueño Arcángel y en menos de 13 horas acumula más de ocho millones de vistas en YouTube.



De esta manera se desvela el misterio del lunes pasado sobre quién sería el artista invitado para esta nueva sesión, luego que el propio productor argentino publicara en su cuenta de TikTok las leyendas "miércoles" y "quieren verme?", lo que dio pistas sobre un inminente nuevo lanzamiento.



Bizarrap ya había trabajado con Arcángel en la canción "Bottas", en la que además interviene Duki. “El día que yo haga una sesión con Bizarrap, va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. Es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino los ritmos. Eso es lo que podría suceder el día que yo haga una sesión con Bizarrap”, arranca el nuevo tema, que replica de esta manera una declaración del puertorriqueño cuando le consultaron sobre una posible unión con el argentino.



A continuación, Arcángel despliega rimas de tono personal en torno a su recorrido en la música, en medio de innumerables guiños futbolísticos. "Este flow es legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha", dice en un párrafo, y añade en otro: "Quieren verme hacerme fracasar, llevan años tratando pero eso no va a pasar, me junté con el Biza Biza, combinación de Dybala con Leo, la competencia la palto y como el Dibu por el bicho me paso el trofeo".



Precisamente, Bizarrap luce en el video la camiseta número 21 de la selección nacional, que en durante el último mundial ostentaba Paulo Dybala, un confeso fan del productor argentino.



La nueva sesión de "Biza" llega poco después de agotar en minutos las entradas para su anunciado show del 21 de abril en el Hipódromo de Palermo, por lo cual tuvo que agregar una nueva fecha para el 22, luego de un 2022 que lo llevó de gira por Europa, entre otros hitos.



En las últimas semanas, el argentino también estuvo como invitado en el late night show de Jimmy Fallon, en Nueva York, para presentar la exitosa sesión registrada con Shakira.



La colaboración con Arcángel no es la primera que realiza con un puertorriqueño, debido a que ya había convidado a Eladio Carrión, Nicky Jam, Residente y Villano Antillano.