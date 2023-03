Una ex participante de Gran Hermano salió de la casa, no cumplió con un trato pactado y hay enojo: de quién se trata

La última salida de la casa de Gran Hermano fue por decisión de la gente. Romina Uhrig, fue la mas votada para dejar el certamen, que reunió votos negativos por última vez, antes de que se pueda elegir un ganador (la final será el próximo 27 de marzo).

Lo cierto es que los "hermanitos" cumplen un contrato con el programa y la producción. Una vez que salen de la competencia, deben quedarse aislados, esperando ser citados para el debate (generalmente se hace los lunes). Tras ello, deben pasar por el programa LAM, que conduce Ángel de Brito, donde realiza entrevistas que pueden resultar chocantes para ellos.

Tras viralizarse en los medios que el ex marido de Romina, Walter Festa, tiene dos investigaciones, la mas importante, por enriquecimiento ilícito, ella quiso evitar el debate con el conductor y por eso decidió no asistir a su programa.

“Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, es la única participante de GH que no va a venir a LAM. Nos acaba de avisar hacer un ratito que prefiere no participar del programa. La gente de Telefé, que le quiero agradecer, hizo todo lo posible para que cumpla con lo pactado, como todos los otros.”, comentó de Brito indignado.

A su vez, la reconocida panelista Nazarena Vélez no dudó en calificar a la ex Gran Hermano por su actitud: "¡Qué cagona que resultó! No lo puedo creer. No puedo creer que una mujer que tiene los ovarios de dejar a sus tres hijos y bancarse toda la que venga, que no pueda venir a sentarse acá”.

“Más allá de las negaciones de ella, les voy a dar información. (Walter) Festa tiene dos investigaciones: una por defraudación a la administración pública, peculado y falseadad ideológica en Moreno. Todo esto que se denuncia, Romina era su mujer así que no podía desconocerla, pero no está nombrada en la causa. Y en la otra, se investiga el enriquecimiento ílicito del exintendente y sí está mencionada como socia de Festa. Y se investiga eso, además de autos, dólares, declaraciones impositivas incompletas e irregulares y compras de terrenos”, contextualizó el conductor.

Al salir de la casa, la ex diputada se hizo presente en Telefé para hablar con Santiago del Moro y fue tajante en uno de sus últimos comentarios: “Estoy separada, no tengo propiedades. Walter, mi ex marido, vivía en un country, alquilábamos ahí, pero yo nunca viví en un barrio cerrado, justamente nuestra separación vino por problemas económicos. Hoy lo digo y no tengo vergüenza, si no no estaría haciendo uñas hasta las 12 de la noche, pero nunca quise hacer un papel de manicura pobre. Cuando me separé de Walter me tuve que mudar, así que empecé a vender las cosas que tenía en mi casa porque él no me podía ayudar a pagar un alquiler”.