VIDEO.- Sueña con ser chofer de micros en La Plata y denuncia que la discriminan "por ser mujer"

Zulma Espínola vive Tolosa y es mamá de una nena de 4 años y un nene de 7. Si bien es joven, tiene 29, desde muy temprana edad su sueño es ser chofer de micros en La Plata, como alguna vez fueron su papá y su tío, ya retirados de la actividad. Además, necesita el trabajo para brindarle una vida digna a los suyos. Ella remarca que tiene el carnet habilitante y todas las condiciones para conducir. Sin embargo, denunció que las empresas del transporte público local jamás le dieron una oportunidad “ni siquiera para realizar una prueba de manejo” por el simple hecho de ser mujer. Su caso fue atendido por abogados que acaban de realizar una presentación en la Municipalidad "por discriminación" de género. Y, a su vez, revelaron otra problemática en cuanto al cupo femenino en el sector: "En la actualidad La Plata no tiene ni a una sola mujer manejando micros", aseguraron.

En diálogo con EL DIA, Zulma contó que "ahora estoy trabajando como chofer en un remís habilitado, con mi marido. Así tratamos de mantenernos día a día. Ser chofer es una pasión que viene de familia, ya que mi papá y mi tío fueron choferes en la vieja línea 518. Es algo que lo llevo adentro, en la sangre, y que me gusta mucho". La mujer contó que "necesito el trabajo por mi pero sobre todo por mis hijos". "Me presenté a muchas búsquedas, pero por ser mujer no me llaman, ni siquiera me convocaron a una prueba de manejo", lamentó.

Dos veces por mes, Zulma envía su curriculum vitae a distintas empresas, algunas le respondieron y otras no. "A veces mandé los CV por mail y en otras ocasiones concurrí personalmente a distintas oficinas, pero nunca tuve suerte con las convocatorias", dijo.

La conductora reclamó que "no dan cupo femenino, no hacen nada para darnos una oportunidad. Quiero cumplir mi sueño y espero tener esa posibilidad. Manejo desde los 18 años. Soy remisera y la gente se sorprende, me reconocen que manejo muy bien".

"Tengo la categoría profesional que exigen. No tiene interés las empresas. No sé por qué. Esperamos respuestas. Seguiremos paso a paso. Si tengo que ser la única chofer en este momento, ojalá sea así y vengan muchas más. Es un deseo que tengamos los mismo derechos", manifestó.

Avisos sólo para hombres

A raíz del rechazo permanente de las empresas de transporte que operan en La Plata, la mujer acudió a abogados, quienes tomaron su caso y elevaron una presentación en la Municipalidad y en el Concejo Deliberante. "Tenemos un caso testigo en este momento que es la señora Zulma Espínola, que tiene su carnet habilitante y se ha presentado en todas las búsquedas de todas las líneas de colectivos cada vez que hay una búsqueda personal para incorporar chóferes y nunca fue convocada y es la realidad que en la ciudad de La Plata no hay una sola mujer que esté trabajando como chofer", explicaron desde la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses.

Un integrante de la asociación, Eduardo Curutchet, aseguró que "esta semana enviamos una carta documento a la Intendencia y al Concejo Deliberante". "El Estado tienen obligaciones internacionales en relación con los derechos que avalan a Zulma. Y aquí están discriminando, hay una postulante, es una discriminación de hecho. Y esto se observa por ejemplo en que en los avisos no convocan a conductoras, directamente sólo eligen a hombres". "Lo que pretendemos en definitiva, es modificar esta política de selección de personal con discriminación de género en el transporte público para la Ciudad" dijo el letrado.

"Las búsquedas están armadas con un lenguaje sensitivo dirigidas a varones, incluso con fotos de conductores varones", analizó. "¡Seguimos buscando conductores!", "Queremos sumar a nuestro equipo conductores categoría de registro D2/D3" versan avisos difundidos por dos compañías que operan actualmente en la Ciudad y a los cuales Zulma recurrió durante su búsqueda de empleo en el sector.

Presentación en la Comuna

En la presentación a la Comuna, el martes, plantearon una "profunda preocupación por la existencia de una práctica de discriminación y de exclusión por razón de género en el acceso al empleo de las mujeres que pretenden ganarse la vida trabajando como conductoras de colectivos urbanos de pasajeros en nuestra ciudad".

"Aun con idénticos requisitos de idoneidad, se ha consolidado una práctica en la selección de personal que tiende sistemáticamente a preferir a los varones sobre las mujeres para ocupar los puestos de conducción (choferes) de colectivos", agrega la misiva.

Asimismo, solicitaron que “se garantice en todos los pliegos de licitaciones pública y en particular en los contratos de Concesión del servicio público de transporte de pasajeros en el partido de La Plata una cláusula que asegure igualdad real de oportunidades en el acceso al empleo a las mujeres que se postulan para ocupar puestos de conductoras en las empresas que brindar dicho en la ciudad.

"Solo con una intervención positiva del Gobierno Municipal y Concejo Deliberante platenses puede promoverse una política que tienda activamente revertir esta práctica discriminatoria respecto del acceso de las mujeres al empleo como conductoras. Es obligación del Estado Municipal luchar contra la discriminación de género y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en relación con su derecho al trabajo", señalaron.