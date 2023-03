Explicaciones de Burlando sobre su spot

El abogado Fernando Burlando camina por las calles de un barrio humilde en Los Hornos. Una cámara lo sigue. Luce una musculosa blanca, shorts con vivos verdes y ojotas. Intenta parecer como uno más de los vecinos que lo rodean, que lo saludan.

El spot de su candidatura a gobernador de Buenos Aires por el Movimiento de Integración Federal finaliza sus 43 segundos con el slogan de campaña: “Es hora de defender la Provincia”. Pero a los 7 segundos, en el spot, o en el video casero -a esta altura, es lo de menos- aparece un hombre de barba junto a él; lo vuelve a mostrar, ya más de cerca, a los 17. Y a los 24 segundos, uno después de asegurar que “de algo no hay duda, la decencia de esta familia y de toda la gente que se ha acercado”, el propio Burlando lo abraza, le posa su mano sobre el hombro. No es un vecino cualquiera al que le dispensa ese gesto de confianza. Es José Luis Auge, uno de los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas.

“Hay mucha gente con antecedentes. No soy quien para cancelar a nadie”, aseguró el abogado platense en diálogo con Radio Perfil. Y agregó: “No quiero cancelar a un barrio o a gente porque haya habido un episodio de estas características. Eso retrasa. Todo esto nos remite al odio y al castigo permanente”. Agregó no se arrepentía de haber “defendido” a los asesinos de Cabezas y finalmente terminó la conversación diciendo que “aún así, no van a modificar mis ideas ni mis convicciones”.