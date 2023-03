Retegui imparable: el ex Pincha volvió a convertir en la victoria de Italia frente a Malta

Italia, con el delantero Mateo Retegui, venció a Malta por 2-0 en la segunda fecha de la fase clasificatoria para la Europa Alemania 2024. El partido tuvo lugar en el Estadio de Ta' Qali, donde la Azzurra le tocó hacer de visitante tras la derrota en condición de local frente a Inglaterra por 2-1, el pasado jueves.

Antes de cumplirse los primeros 15 minutos, Mateo Retegui conectó de cabeza un córner desde la izquierda, que dejó sin respuestas al arquero local. El delantero recibió críticas de Mario Balotelli en la semana tras ser convocado, a pesar de un gran desempeño y haber convertido en su debut. Sin embargo, el entrenador lo respaldó y confió en él para la victoria de esta jornada.

Cabezazo espectacular de Mateo Retegui para el primero de Italia vs. Malta rumbo a la #EURO2024. Dos partidos, dos gritos para el jugador de Tigre en su Selección.



El delantero fue reemplazado a los 21 minutos del complemento, luego de haber disputado los 90 frente a Inglaterra. En los dos cotejos, pareciera no haberle pesado el nivel europeo al delantero con pasado en Estudiantes, que con estas actuaciones se consolida en la lista de convocados para las próximas fechas.

En la previa de este encuentro, tal como se mencionó anteriormente, Balotelli cuestionó con dureza la convocatoria del argentino al combinado italiano. "Hay más delanteros en Italia que están en forma, créanme", declaró el delantero. No obstante, el entrenador Roberto Mancini quien respondió: "No sé a qué se refiere, pero quiero demasiado a Mario. Espero que él esté realmente en forma".

Asimismo, Inglaterra le ganó este domingo a Ucrania por 2-0, en condición de local, en el marco de la segunda fecha de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024. Los goles fueron de Harry Kane, el máximo artillero de la historia del seleccionado, y de Bukayo Saka, figura de Arsenal, líder de la Premier League.