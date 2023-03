La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo, tendrá como plato principal la presentación de Independiente, quien por Copa Argentina, se enfrentará ante Club Ciudad de Bolívar. Por otra parte, se juega la Primera Nacional con varios partidos interesantes. A su vez, Italia, Portugal e Inglaterra, tendrán sus compromisos en las Eliminatorias de la Eurocopa. A continuación, eventos, horarios y trasmisión televisiva.

COPA ARGENTINA

18:00 Independiente vs. Club Ciudad de Bolívar TYC SPORTS

PRIMERA NACIONAL

15:30 Aldosivi vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs. Temperley TYC SPORTS PLAY

15:30 Defensores Unidos vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

16:00 Guillermo Brown vs. Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

17:00 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

17:00 Club Mitre vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

18:00 Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

18:00 Chaco Forever vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

18:00 San Martín vs. Estudiantes de Río Cuarto TYC SPORTS PLAY

20:00 Atlético Rafaela vs Quilmes TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

15:30 Deportivo Merlo vs. Los Andes

LIGA NACIONAL

20:00 Gimnasia (CR) vs. Boca BASQUET PASS TV

MOTO GP - PORTUGAL

06:45 Carrera 2 y 3 ESPN 2/ STAR +

CURRIE CUP

08:55 Sharks vs. Western Province STAR +

LIGA SMARTBANK

09:00 Eibar vs. FC Andorra STAR +

11:15 Real Zaragoza vs. Albacete STAR +

16:00 Las Palmas vs. Sporting Gijón STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

10:00 Kazajistán vs. Dinamarca STAR + / ESPN

13:00 Inglaterra vs. Ucrania STAR + / ESPN

13:00 Leichtenstein vs. Islandia STAR +

13:00 Eslovenia vs. San Marino STAR +

15:45 Eslovaquia vs. Bosnia Herzegovina STAR +

15:45 Irlanda del Norte vs. Finlandia STAR +

15:45 Luxemburgo vs. Portugal STAR + / ESPN

15:45 Malta vs. Italia STAR +

PREMIERSHIP INGLESA

11:00 Bath vs. Exeter Chiefs STAR +

GOLF: WGC - DELL TECHNOLOGIES

11:00 Día 5 - Parte 1 ESPN 3/ STAR +

16:00 Día 5 - Parte 2 ESPN 3/ STAR +

TORNEO FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN

11:00 Defensores de Belgrano vs. Banfield

15:30 River vs. San Lorenzo

ATP 1000 - MIAMI

12:00 Tercera vuelta ESPN 2/ STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:05 Stade Francais vs. Racing 92 ESPN Extra/ STAR +

WTA 1000 - MIAMI

20:00 Tercera vuelta ESPN 2/ STAR +

CONCACAF - LIGA DE LAS NACIONES

22:00 México vs. Jamaica STAR +