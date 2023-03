Festejo bien Marista: San Luis no dejó dudas ante La Plata RC

Eduardo Ruesta está a punto de romper a pura guapeza la defensa amarilla para irse a su segundo try ante el rival de toda la vida / Demián Alday

En el marco de la primera fecha del URBA Top 12 San Luis no anduvo con vueltas y le asestó al rival de toda la vida un marcador inolvidable: 42-19 para el Ciclón, para dejar a La Plata perdido y envuelto en un sinfín de dudas que no hacen más que confirmarle que el regreso a la elite del rugby porteño no será caminando sobre un camino de rosas, sino todo lo contrario.

Es que ni tuvieron tiempo para siquiera estudiarse cuando Benjamín Marbán rompió por el centro de la defensa amarilla y vulneró por primera vez en la tarde, un in goal canario que durante todo el sábado sufrió los embates de un conjunto visitante que no bajó nunca los brazos y no paró de atacar.

MUY POCO DE LA PLATA

El equipo local intentó más de lo que realmente consiguió y solo pudo descontar con los envíos a los palos de Luciano Di Lucca, lo que a la postre resultó poco, muy poco. porque San Luis no levantó nunca el pie del acelerador y de la mano de un sólido pack de forwards, cada que se lo propuso, lastimó. Así llegaron los tries de Morimanno, Quattrocchi y Ruesta para poner un contundente 28 a 9 parcial.

INCREDULIDAD A PLENO

Y si uno miraba las caras de asombro en los hinchas azulgrana, también era imposible no apreciar los rostros de preocupación en los simpatizantes locales que no podían salir de su estupor.

Ni bien Tomás Bertazza marcó el final del periplo inicial, se vio como el conjunto visitante parsimonioso, confiado y bien arriba se retiró a la zona de vestuarios, mientras que los locales permanecieron en el campo de juego con todo su staff hablando y tratando de reorganizar a un XV amarillo que sufrió el clásico.

LO LIQUIDÓ

Ni bien comenzó la segunda etapa San Luis volvió a golpear las puertas del try y a pura potencia tras una pelota bien obtenida en la hilera, una combinación entre Felipe Campodónico y Eduardo Ruesta terminó con el talentoso wing tres cuartos marista anotando el 5º try del visitante y el segundo suyo en la cuenta personal de uno de los tryman más importante que dio san Luis en los últimos años.

Y fue un mazazo fenomenal que La Plata lo sintió casi como definitivo, por más que los tries de Boffi y Annecchini le dieran algo de decoro al marcador.

La historia ya estaba sentenciada y el último try marista por intermedio de Santiago Canal le dio cifras definitivas a un marcador que se convirtió en el más abultado del historial.

Nunca San Luis le había hecho 40 o más puntos a San Luis y solo había un antecedente que databa del año 1981, cuando en aquella ocasión, también en Gonnet los de la calle 520 habían ganado el derby pero por 24 a 6 por el campeonato de la Segunda División que en esos momentos era organizado por la Unión Argentina de Rugby.

El historial quedó tras el partido de ayer con 32 victorias para el Canario, 21 triunfos para el Marista y 18 empates en medio de un recorrido fenomenal plagado de grandes batallas y partidos definidos por la mínima diferencia. Nada como lo que sucedió ayer que directamente voló para anotarse en los libros de la historia deportiva de la ciudad.

LO QUE VIENE

San Luis ahora recibirá en el Barrio de La Cumbre al SIC y La Plata visitará a Belgrano Athletic en el coqueto predio de Virrey del Pino en lo que será seguramente otra prueba de altísima exigencia para un equipo que tras estar tres años en el ascenso deberá rápidamente encontrar el ritmo de un torneo que justamente es el máximo exponente de los campeonatos que organiza la Unión de rugby de Buenos Aires.