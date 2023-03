Balbo prendió el ventilador tras su salida del Pincha: "No pude participar ni siquiera en la elección de un jugador"

Tras su repentina salida del Pincha, el entrenador Abel Balbo se refirió a su breve paso por Estudiantes y cómo quedó su relación con Juan Sebastián Verón. Situado en Roma, se reencontró con su familia tras varios meses y aguarda nuevas propuestas para volver a dirigir.

Sobre su última experiencia como entrenador, siete encuentros en el Pincha con dos victorias, dos empates y tres derrotas, expresó: "Es difícil hacer un balance de Estudiantes porque estuve siete partidos oficiales. Fue todo muy raro, realmente. Incluso me cuesta encontrarle una explicación".

El entrenador, explicó la situación en la que se encontraba, trabajando en Central Córdoba con un contrato vigente, y que Estudiantes fue quien pagó su salida para traerlo a La Plata. "Que en tan poco tiempo te dejen afuera... Es difícil dar un balance porque el tiempo fue muy poco". Además, agregó: "No sé si llegué a un mes de campeonato. Hubo cosas buenas, cosas malas, mucho para mejorar. La expectativa mía y del equipo era de sacar más puntos, lógicamente".

Balbo, destacó durante la entrevista con Ole que "para incorporar una nueva idea a un equipo se necesita tiempo. Fue decisión de Estudiantes cortar así". En ese sentido, aseguró que no le afectaban los tradicionales cánticos de la hinchada: "Me ponía contento porque yo lo adoro a Bilardo". Al comparar estilos, Abel señaló: "mi propuesta de juego era distinta a la tradicional de Estudiantes. Pero, en el momento que me fueron a buscar los dirigentes ya lo sabían".

En esa sintonía, el exentrenador del Pincha dijo: "Entiendo a la gente y los respeto, porque el hincha siempre tiene la razón. Es el que paga para ver los partidos y el que sostiene al club. Así que, si no estaba de acuerdo o estaba en contra de lo que estaba viendo, me parece una forma muy educada de protestar".

Acerca de su relación con Verón, amigo y pieza clave para que ocurra su llegada al Club, destacó: "Tengo dos relaciones con Sebastián. La de Estudiantes era una relación profesional. Yo como entrenador y él como dirigente. Cada uno defendía la parte suya. Pero, más allá de eso, está la relación de amistad que tengo con él. Yo siento un gran cariño por Sebastián. Lo quiero muchísimo. Y lo que pasó en Estudiantes fue sólo trabajo. No tiene nada que ver con nuestra amistad, que no cambió para nada".

Sobre el clásico, Balbo expresó: "No me parece ético dar una idea de lo que yo vi porque ahora hay otro entrenador. Y yo creo que, tanto al entrenador que sale como al que entra, hay que respetarlo y tener cuidado con las palabras que se usan".

"Estudiantes es un equipo con mucha historia y no es fácil, ni jugar ni dirigir", aseguró el entrenador. Además, mencionó: "No hay lugar para el 'yo' en un vestuario en el que estoy entrenando".

Por último, mencionó lo que cree uno de los máximos errores cometidos en su corta estadía en el León. “El error mío con Estudiantes es que yo no pude participar ni siquiera en la elección de un jugador para el plantel. Pedí dos futbolistas y no me trajeron ninguno. Terminé jugando a algo que no me gustaba porque las cualidades de los jugadores eran otras”, explicó. “El DT conoce mejor las cosas que necesita que el dirigente que arma el equipo”, concluyó.