A tener cuidado con el lengüetazo de este pichicho de Arizona

Un perro de Arizona cuya lengua es 9,5 cm más larga que su hocico fue galardonado con el récord mundial Guinness por la lengua más larga en un perro vivo. El setter inglés de 3 años, llamado Bisbee, recibió el título después de que sus dueños, los residentes de Tucson Jay y Ericka Johnson, decidieran que un veterinario le midiera la lengua al canino. La pareja adoptó a Bisbee cuando era un cachorro en una subasta benéfica y rápidamente notaron su lengua inusualmente larga. “Se veía realmente desproporcionado”, contó Ericka Johnson. Por su parte, Jay Johnson dijo que inicialmente no vio la lengua de Bisbee tan inusual. “Pensé que era relativamente normal, pero ella (por Ericka) se encargó de demostrarme que estaba equivocado y le midieron la lengua. Y he aquí que tiene una lengua muy, muy larga”, comentó. Guinness indicó que el récord requiere que la lengua del canino se mida desde la punta del hocico, y la lengua del simpático Bisbee se midió en un récord de 9,5 cm. En cuanto a los datos de que se tiene constancia, la lengua perruna más larga fue la de Brandy, un can que perteneció a un boxeador de Michigan: medía 43 cm de largo antes de su muerte en 2002.