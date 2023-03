Provincia: casi el 14% de procesos penales son por violencia de género o familiar

Unos 82 femicidios se registraron en la provincia de Buenos Aires durante el 2022, ocho casos más que el año anterior, a un promedio de un crimen cada cuatro días, según el Informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género elaborado por la Procuración General bonaerense, en el marco del Día Internacional de los Derechos de la Mujer.



De acuerdo al trabajo difundido hoy, que comprende todas las causas iniciadas por delitos ocurridos en un contexto de violencia familiar o de género, consignados en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (Revifag), y las investigaciones iniciadas por hechos considerados como femicidios, el 63,1 por ciento de los asesinatos de mujeres fueron producto de la violencia de género.



Los datos oficiales muestran que durante 2022 se iniciaron un total de 129.886 procesos penales de violencia familiar y/o de género (incluyendo los procesos penales iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y en el Fuero Criminal y Correccional), lo que representa el 13,7 por ciento del total de 946.611 procesos penales abiertos durante en ese período.

El total de femicidios en 2015 fue de 98; en 2016, de 90; en 2017, de 98; en 2018 y 2019 de 102; en 2020, de 94; en 2021, de 73 y en 2021, de 82.



Del relevamiento se pudo advertir que del total de las víctimas registradas (125.997), el 78 por ciento son de sexo femenino, mientras que en el 88,5 por ciento de las causas donde se consignan víctimas femeninas, los imputados fueron hombres.





Los departamentos judiciales con mayor número de procesos penales fueron San Martín (20.922), Lomas de Zamora (18.735) y La Matanza (12.794), en tanto Necochea (1.109), Trenque Lauquen (1.686) y Dolores (1.795) fueron los que registraron un menor número de procesos penales asignados al REVIFAG iniciados durante el 2022.



Por otra parte, con relación a los delitos denunciados se advirtió que el 28,9 por ciento se corresponde a “amenazas”, el 26,5 por ciento “lesiones”, el 12,2 por ciento “desobediencia”; y luego le siguen, en menor porcentaje, los delitos de “abuso sexual” (7,6 por ciento), “daño” (5,1 por ciento), entre otros de menor incidencia.



Del análisis de los casos de femicidios, surge que durante 2022 se iniciaron 81 procesos penales por muertes de mujeres producto de la violencia de género, con un total de 82 víctimas fallecidas, de las cuales 3 son mujeres trans/travesti.



También se acreditó que el principal móvil de las muertes violentas de mujeres es la violencia de género ya que, las 82 víctimas de femicidio representan el 63,1 por ciento de la totalidad de víctimas femeninas de homicidios dolosos consumados en la provincia.



En cuanto a la estacionalidad, la mayor cantidad de casos del 2022 ocurrieron en el mes de marzo.



El 78 por ciento de los femicidios ocurrieron en una vivienda; el 43,9 por ciento una compartida con el femicida; 20,7 por ciento en la de la víctima; 8,5 por ciento en la del agresor; 4,9 por ciento en otra vivienda; 7,3 por ciento otro; 6,1 por ciento en espacios públicos; 3,7 por ciento en el lugar de trabajo de la víctima; y 4,9 por ciento indeterminado.



En cuanto a los medios utilizados para perpetrar los femicidios, en mayor medida fue a través de fuerza física en un 30,5 por ciento, mientras que el 26,8 por ciento de los femicidios fue perpetrado con un arma blanca. En tanto el 18,3 por ciento fue consumado a través de arma de fuego, el 14,6 por ciento con un arma impropia y el 4,9 por ciento con fuego.



Se observa también que, del total de casos en los que se pudo constatar el vínculo entre la víctima y el victimario (80 casos), el 96,3 por ciento de las víctimas de femicidio conocía al femicida (77 casos) y el 60 por ciento de las víctimas tenía un vínculo de pareja, ex pareja, noviazgo u otro tipo de relación sexoafectiva con el femicida.



Al momento de analizar el rango etario de las víctimas, se desprende que el 3,7 por ciento tenían entre 0 y 12 años; el 24,4 por ciento, entre 18 y 30; el 23,2 por ciento entre 31 y 40; el 12,2 por ciento entre 41 y 50; el 12,2 por ciento entre 51 y 60; el 12,2 por ciento entre 61 y 70; y el 11 por ciento más de 70.



Se detectó también, que durante 2022 al menos 147 hijos e hijas fueron víctimas indirectas del femicidio de sus madres. En 90 casos son mayores de edad y en 57 menores de 18 años.



Con todo ello, la tasa anual de víctimas de femicidios para la Provincia en 2022 fue de 0,90 por ciento cada 100.000 mujeres.



En el caso de los procesos en los cuales se extinguió la acción penal por fallecimiento de los imputados (20 casos), en 18 casos se suicidaron luego de cometer el femicidio, en un caso el imputado falleció como consecuencia de heridas producidas durante el hecho y uno falleció por causas naturales.



Con relación a los imputados, el 25,3% tenían al momento del hecho entre 18 y 30 años.



Desde la Procuración informaron que este año se incorporó un nuevo capítulo al informe, en el cual se realiza el análisis de “otros homicidios dolosos en contextos de violencia por razones de género”, donde se registran homicidios que no refieren a víctimas de femicidios directos sino otras muertes producidas en contextos de violencia de género.



En este sentido, se constató que en la categoría “femicidio vinculado” se entiende al homicidio cometido contra una persona a fin de causarle sufrimiento a una mujer. El ataque por lo general se dirige hacia personas con vínculos familiares, de amistad, confianza, con una mujer víctima de violencia por razones de género.



Por otro lado, los “homicidios por interposición en línea de fuego” incluyen homicidios cometidos contra una persona porque se interpuso o intentó evitar una agresión en un contexto de violencia por razones de género.



Por último, “otros homicidios vinculados a la violencia por razones de género” hace referencia al homicidio de una persona como consecuencia del ataque contra una mujer motivado por razones de género, aunque no hubiese intervenido en su defensa.



En 2022 se relevaron 7 procesos penales, con 7 hechos de homicidios dolosos en contexto de violencia por razones de género. Estos casos incluyen 4 casos de femicidios vinculados, 1 caso de homicidios por interposición en la línea de fuego y 3 casos de otros homicidios en contextos de violencia por razones de género.