Cruzada solidaria por una joven no vidente que estudia en la UNLP

Una nueva cruzada solidaria comenzó a tomar fuerza en las redes. Se trata de una joven con ceguera que estudia Música en la UNLP pero podría dejar de cursar debido a que la falta de un piano.

"Ella es Victoria Simonetti . Hoy yo circulaba en mi moto y en la esquina de 14 y 64 la veo que quería cruzar la calle, por lo cual estacione y me acerqué a ayudarla. Quería tomarse el micro para ir a estudiar. Ella me contó que es de Brandsen y que está estudiando música en bellas artes pero que necesita un teclado, piano, para cumplir sus sueños", escribió el usuario de Facebook Luciano Funes

" Así tal cual me lo contó. Tiene guitarra pero estaba medio ahí de tomar la decisión de dejar la facultad porque se le complicaba con ese instrumento. Me ayudan a conseguirle uno? Yo me comprometo a retirarlo y enviar un video cuando le hago la entrega si le conseguimos", agregó.