SOLICITADA.- "Los Secretarios técnicos de la Provincia de Buenos Aires estamos desvalorizados"

Sr. Gobernador: Los Secretarios Técnicos (ST) de los Consejos Escolares de la Pcia. de Buenos Aires estamos regidos por la ley 13688, que fija los alcances y facultades en la gestión. Según el art. 167, tenemos a cargo atender y cumplir el pleno despacho de los asuntos del Consejo Escolar comprendiendo en dicho concepto la Administración del Personal, la Administración Contable (incluyendo los procesos de compras y contrataciones) y la Administración de Servicios Generales e informáticos que correspondan al Distrito, entre otras funciones, velando que todo esto sea conforme al marco normativo vigente. Por ello tenemos la responsabilidad de intervenir en los procesos de contrataciones y rendiciones de gastos por más de 3000 millones de pesos al año de todos los Consejos Escolares de la Pcia., y estamos sometidos al control de la Auditoría de la DGCYE y del Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Buenos Aires, respondiendo por las consecuencias civiles, administrativas y penales, aún con nuestro patrimonio.

Somos profesionales (abogados, contadores, licenciados en administración, etc.) poniendo al servicio de la administración pública esta capacitación profesional. Nuestras designaciones respondieron a la necesidad de profesionalizar la gestión de los Consejos Escolares, función que ha merecido el reconocimiento del Honorable Tribunal de Cuentas y Directores de carrera dentro de la DGCYE, así como de la propia Auditoría.

El art. 157 de la ley 13688 establece que por la vía de reglamentación se establecerá la forma de remuneración básica de cada ST. Así se estableció que estamos sujetos a los aumentos que se produzcan en los básicos de los Directores Provinciales pero sólo en lo atinente al sueldo básico, no así respecto a las demás bonificaciones. Por lo que cuando estas aumentan, no percibimos esos aumentos, como ha venido sucediendo en los últimos años.

A través de las sucesivas administraciones se fueron mejorando las bonificaciones que perciben los directores en mayor medida que el básico, por lo que los ST quedamos sumamente rezagados.

En el mes de JULIO del 2022, mediante el Decreto 717/2022 los DIRECTORES DE LÖNEA Y PERSONAL JERÁRQUICO percibieron un importante aumento en todas sus bonificaciones retroactivo a Abril de 2022, nuevamente no percibimos el haber diferencial establecido en el citado Decreto.

Así fue como nuestro salario se atrasó, pero el trabajo y las responsabilidades aumentaron, porque cada vez se envían más remesas de dinero a los Consejos Escolares y las exigencias para su rendición son cada vez más demandantes.

Ante estos problemas, un grupo de Secretarios Técnicos nos reunimos con el señor Director Provincial de Consejos Escolares, el 21/09/2022, y nos fue manifestado que era intención política del Director General de Cultura y Educación trabajar en la actualización de los sueldos de los ST y que "saldría" en pocos meses.

Hoy, a más de 6 meses de aquella reunión, no sólo no tenemos ninguna novedad al respecto, sino que además tuvimos que implementar un nuevo sistema contable y de pagos prácticamente sin capacitación previa, sin contar con tecnología adecuada, lo que empeoró las condiciones laborales. Esto está afectando la salud de los ST y motivó la renuncia de varios de ellos y el pedido de licencias médicas por diversas patologías de otros.

No sólo no se cumplió con lo prometido respecto a la actualización salarial, sino que no existe novedad alguna de que vaya a ocurrir. Por esto los Secretarios Técnicos de la Pcia. de Bs. As. estamos ALTAMENTE DECEPCIONADOS Y DESILUSIONADOS de la falta de reconocimiento de nuestra tarea y la falta de adecuación salarial, que, al no ser percibida produce una grave afección en el ingreso económico familiar, y es la que asegura la continuidad de la administración de los Consejos Escolares cuando hay cambios de autoridades, dado que no hay relación entre los sueldos que percibimos con la responsabilidad contraída en la administración de los fondos, sueldos emparentados hoy a empleados que revisten categor¡a 17 del escalafón administrativo, cuando nuestra categor¡a es la 35, cuando los primeros no revisten en absoluto responsabilidad equivalente a la de un ST.

Usted tiene en sus manos la decisión de revertir esta situación.



SECRETARIOS TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES