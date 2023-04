Herencia de Pinky: Duros cruces y polémica familiar

Vale recordar que la querida conductora Pinky falleció el 8 de diciembre del 2022, a los 87 años, tras varios meses en los que su salud fue motivo de preocupación para muchos.

Ahora, a sólo cuatro meses del triste episodio, el nombre de la legendaria conductora volvió a ser noticia, pero esta vez debido a las tensas internas familiares que desató su herencia. Fundamentalmente por su departamento (donde vivió hasta el final de sus días ubicado en el barrio de Recoleta).

Así, revelaron que su familia se encuentra enfrentada debido a la herencia. Se supo que, los conflictos habrían comenzado debido al accionar de quien fue la esposa de Leonardo Satragno, uno de los hijos que la legendaria conductora tuvo con Raúl Lavié y quien falleció a principios de 2019 a los 54 años.

Al parecer, cuando Pinky fallece, con el dolor que le queda a Gastón (su otro hijo, hermano de Leonardo), se entera junto a parte de la familia que la viuda de Leonardo y sus hijos inician los derechos sucesorios inmediatamente” afirmaron en diferentes programas del ambiente. Por otra parte, señalaron que, apenas murió la conductora, “desapareció la partida de defunción” que fue presentado por el hijo de Leonardo ante la Justicia para dar inicio a los trámites de sucesión.

Finalmente, fue el propio Gastón quién contó: “Por razones obvias no puedo decir nada. Estoy imposibilitado, es un tema muy serio, pero no puedo hacer ningún comentario al respecto, pero lo que sí quiero aclarar, que es lo que me molesta, más allá de los problemas que pueda haber con el caso del que no puedo hablar, yo a mis sobrinos los quiero. A mí no me gusta que se digan cosas de ellos o que esto trascienda, porque es un tema familiar. Quiero que quede claro que los quiero igual que lo quise a mi hermano. Son familia, los amo y eso no va a cambiar nunca”. remarcó.