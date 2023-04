Tras el chape entre José Sosa y Cami Homs, la ex del jugador Pincha disparó con munición gruesa

El actual mediocampista de Estudiantes José Sosa, y la ex pareja del futbolista del Atlético Madrid y selección argentina Rodrigo De Paul, Camila Homs, estuvieron a los besos en un boliche a comienzos de este mes.

Lo cierto es que las fotos que comenzaron a circular tomaron mucha relevancia y al parecer, también llegó a la vista y oídos de la ex de Sosa, Carolina Alurralde, quien le dejó un mensaje a Homs: "Si ella me pidiera un consejo le diría que no lo conozco, porque conmigo era otro, hoy es una persona totalmente distinta a lo que era".

A su vez, tras los rumores que comentaban que la relación iba creciendo día a día, Carolina manifestó: "Yo le deseo lo mejor y está todo bien, sobre todo por mis hijas. Me sorprendió que empiece una relación y verlo de esa manera”.

Por último, narró cómo fue su relación con el jugador pincha y afirmó: "Viví un terror y es horrible... esa expresión es el mejor modo para describir una relación, yo la pasé mal y nunca me preguntó qué hacía, nunca le interesó lo que yo hacía y yo a él siempre lo banqué”.