Qué hay detrás del pedido de licencia de Bullrich a la presidencia del PRO

Patricia Bullrich formalizó este viernes un pedido de licencia al cargo de presidenta del PRO nacional. El motivo que esgrimió: encarar plenamente la campaña como precandidata presidencial de Juntos por el Cambio. Es como decir que no puede ser la titular de la fuerza amarilla y, a la vez, una de las que pretende quedarse con la postulación mayor de cara a las elecciones generales. Una suerte de incompatibilidad ética. Sin la responsabilidad institucional, por ejemplo, está libre para criticar en sus recorridas electorales a su principal rival interno, Horacio Rodríguez Larreta.

“No se confunda la institucionalidad”

“Se torna imprescindible que mis actos sean claros y no se confunda la institucionalidad partidaria con mi precandidatura a Presidenta de la Nación”, dijo Bullrich en la carta que hizo pública para fundamentar su pedido de licencia.

Se recuerda que la ex ministra llegó al cargo de jefa formal del PRO no por el mecanismo de elecciones internas -algo difícil en un partido casi sin afiliados- sino por el dedazo de Mauricio Macri, el líder real del espacio. O eso era Mauricio al menos hasta ahora, porque él y Rodríguez Larreta libran por estos días una batalla de poder, una cinchada por la re-definición de la jefatura partidaria que tuvo como pico de máxima tensión la decisión del alcalde porteño de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es: que se vote el mismo día pero con urnas diferenciadas para cargos nacionales y locales. Argumentó el respeto a la normativa vigente.

Esa es una opción que rechaza el ex presidente porque, a su juicio, empareja las chances electorales para acceder a la candidatura de Juntos por el Cambio a la jefatura de gobierno porteño de Jorge Macri, su primo y pupilo dilecto, y del radical Martín Lousteau.

Hace meses que en el larretismo se venía manejando una opción terminante: pedirle públicamente a Bullrich que renuncie a la presidencia del PRO, no que pida licencia como ella hizo, con el argumento de la incompatibilidad entre el cargo institucional y la candidatura. Evidentemente durmieron o lo descartaron como movida táctica.

La ex ministra de Seguridad jugó finalmente esa carta por su cuenta y ahora sus voceros oficiosos dicen que, en alguna medida, ha puesto en aprietos a Rodríguez Larreta. ¿No debería también él pedir licencia como jefe de Gobierno para jugar en igualdad de condiciones?, se preguntan, maliciosos, en las oficinas bullrichistas. Suena improbable.

“Separar nítidamente cada institución”

La propia Bullrich sugirió lo que debería hacer su rival en la carta de explicación sobre su licencia que elevó al partido cuando dijo: “....debemos hacer todos los esfuerzos para separar nítidamente cada institución, dando pasos en un sentido correcto que afiance la República, sin aprovecharnos de los cargos públicos o partidarios, haciendo el esfuerzo de volver a dotar de prestigio a las herramientas de la institucionalidad”.

Un detalle: en Buenos Aires actualmente no hay vice jefe de Gobierno. Ese lugar, elegido por los vecinos cuando fue votado Rodríguez Larreta, era de Diego Santilli. Pero “El Colo” renunció para asumir como diputado nacional luego de ganar las elecciones de 2021 representando a la provincia de Buenos Aires, en un nuevo salto inter juridiccional de esos que abundan en la política del Area Metropolitana. Santilli es hoy el candidato a gobernador bonaerense de Larreta. Y si éste solicitara licencia debería reemplazarlo el vicepresidente de la Legislatura, Emmanuel Ferrario.

Son pequeñas delicias que pasan en el PRO. Como el hecho de que Jorge Macri, hasta hace nada intendente de Vicente López, aspira ahora a suceder a Larreta en la Ciudad -por eso se mudó al gabinete porteño- pero a la vez es el titular del PRO...bonaerense.

Macri y la decisión

Obviamente Macri (Mauricio), ya sabía de la decisión de Bullrich. Lo hablaron en privado hace días. Y, de hecho, quien ascenderá ahora a presidente formal del PRO nacional es el actual vice del partido, Federico Angelini. Que es un alfil del ex presidente de la Nación y, si se quiere, uno de sus operadores que ahora tiene la misión de armar política para la ex ministra. Angelini es oriundo de Santa Fe y es diputado nacional.

Macri, pues, sigue controlando el partido a través de otros delegados. Eso no parece interesarle demasiado a Rodríguez Larreta, quien estaría enfocado en otro razonamiento: si le gana la pulseada a su ex jefe, aún cuando sea a través de una negociación política y no de una guerra abierta como se sugiere hasta ahora, el liderazgo amarillo decantará indefectiblemente hacia su figura. Mientras tanto, la salida de Bullrich de la titularidad de partido debería suponer al menos la actuación de cierta imparcialidad frente a los aspirantes presidenciales. Además de la ex ministra y el alcalde porteño, la diputada María Eugenia Vidal también se anota. Está por verse si eso es posible.