El Paseo del Bosque en sus horas más oscuras por falta de luminarias

El Paseo del Bosque es la zona platense de la actividad física por excelencia. Desde hace décadas, a cualquier hora del día, se repite incesantemente la escena de vecinas y vecinos de todas las edades trotando, caminando, andando en bici, en soledad o acompañándose, como así también grupos dirigidos por “profes” que dictan clases de, yoga, artes marciales y pilates, entre otras disciplinas. Las horas en que está a punto de caer el sol son las de mayor concurrencia y son también, según las quejas compartidas por muchas personas, las más oscuras, pues el gran espacio verde no cuenta con la iluminación necesaria y las prácticas, entonces, se vuelven inseguras. Aseguran en el Municipio que se lleva a cabo un plan de instalación de luminarias.

Preocupado por la sensación de inseguridad que genera la falta de luz sin que se tomen medidas para corregirla, un profesor de Educación Física que trabajan con diferentes grupos desde hace muchos años en el Bosque contó que en el mismo sector donde él dicta las clases “hay mucha gente entre las cinco de la tarde y las ocho y media de la noche” y que, del lado cercano a la calle 120 desde hace mucho tiempo “está muy oscuro”. El joven no supo precisar si “rompen las luces ni bien las colocan” o si directamente no se reemplazan. Lo cierto es que en ese sector hay mucha actividad y un movimiento intenso de vecinos.

Según parece, es bastante frecuente encontrarse en ese lugar del Bosque con personas que entrenan y que frente a las largas extensiones de oscuridad que se les aparecen tienen que apelar a las linternas de sus celulares para alumbrar su paso. “El problema no se reduce sólo a no ver bien por donde se circula sino que se trata de un lugar por donde transitan también muchos ciclistas y pueden no ver tampoco quien está corriendo y llevárselo por delante”, recalcó el “profe”.

También contribuye a la inquietud que produce la oscuridad la posibilidad de algún hecho de inseguridad, ya que la falta de iluminación, se sabe, atrae a delincuentes.

En ese sentido, una vecina habitué del Bosque, ya que suele usarlo de escenario para su rutina de caminata diaria y además, por vivir muy cerca del espacio verde, es el lugar por donde pasea a su perro, señaló el temor que le podría causar permanecer en el lugar más allá de las horas de la tarde. “Es cierto que nos cuidamos entre todos; siempre tratamos de estar cerca de otras personas, pero que no haya suficiente luz es un problema en varios aspectos, y sobre todo que da miedo quedarse hasta tarde”, dijo la mujer, quien recordó, por otra parte, que “hace unos años habían anunciado obras, con baños, luces, pero no vimos que haya pasado algo de eso”.

“Yo trabajo más o menos con unas 50 ó 60 personas al mismo tiempo y después hay otros entrenadores y entrenadoras que también manejan un numero similar de alumnos y alumnas. Y justamente, hay quienes tienen más gente a última hora de la tarde, cuando las personas dejan de trabajar y en medio de la oscuridad es un peligro trabajar”, añadió el profesor de Educación Física.

También se comunicó con este diario un hombre que entrena en el Bosque día por medio. “Vivimos haciendo reclamos -aseguró- y ya estamos cansados porque han ido a arreglar las luces, pero al poco tiempo se vuelven a romper y otra vez nos quedamos a oscuras”.

Estudiantes a oscuras

Esa zona del Bosque, por otra parte, es muy concurrida por los estudiantes universitarios de las facultades que dan a la avenida 122 (Psicología y Humanidades).

En ambas unidades académicas se dictan materias hasta la noche y aunque hay un corredor seguro para que, justamente, los alumnos y las alumnas puedan circular por esos espacios a la entrada y salida de clases les resulta peligroso andar a esas horas por lugares oscuros.

Recambio de luminarias

Desde la Municipalidad de La Plata se informó que “esta semana se finalizó con el recambio de todos los globos de sodio por paletas de tecnología GEA LED en las veredas que integran el Paseo del Bosque”.

Al mismo tiempo, fuentes de la secretaría de Espacios Públicos de la misma comuna, puntualizaron que el recambio de los demás artefactos lumínicos “está contemplado en el Plan de mejoras que se llevará adelante este año en ese pulmón verde, para que los vecinos puedan disfrutar del predio durante todo el día.”

Como, en rigor, se había anunciado hace unos meses una puesta en valor integral del Paseo del Bosque, en ese sentido se detalló que “ya se reconstruyó el muelle y se instaló el nuevo servicios de paseos en barcos y kayaks; se colocaron nuevos cestos de basura; y se realizaron limpiezas profundas en el lago”.

También se afirmó que “se renovó la fuente, se puso en valor la bomba y en las próximas semanas se ejecutará una nueva iluminación en el Lago”.

El proyecto integral implica la intervención del sector comprendido entre las avenidas 52 y 60; y avenidas 1 y 120.