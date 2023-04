Come sólo coco desde hace 28 años

¿Te imaginás comer sólo una cosa durante casi 30 años? Así es la vida de Balakrishnan Palayi, un hombre indio de la ciudad de Kasaragod, que afirma no haber ingerido más que coco en los últimos 28 años para tratar su reflujo gastroesofágico. A Palayi, que en su juventud fue jugador de fútbol en un club de su país, le diagnosticaron la enfermedad a sus 35 años. Esta patología le hizo perder toda su fuerza hasta el punto de que apenas podía moverse. Como parte de su tratamiento, empezó a comer coco, y mejoró tanto que pronto decidió que era lo único que iba a comer en adelante. Hoy, a sus 64 años, este hombre cuenta que come coco (fuente de minerales como calcio, magnesio, sodio y potasio) que él mismo cultiva. No obstante, los médicos no recomiendan seguir su ejemplo sin supervisión.