Quejas es una escuela de La Plata por el horario de la quinta hora de clases: firman petitorio

La quinta hora de clases empezó a generar reparos en las comunidades educativas de La Plata. En ese contexto, esta mañana fueron convocados los padres de 1er y 2do grado de la Primaria Nº 1 "Francisco Berra", de 8 entre 57 y 58, a una reunión informativa para dar a conocer los detalles de esta iniciativa que ya se implementa en la Provincia.

Según contaron los asistentes, les informaron que desde el próximo martes 2 de mayo los alumnos tendrán una hora extra de actividades, en donde el horario de apertura pasará a ser una hora más temprano, es decir, a las 7 de la mañana. La noticia no cayó nada bien ya que además de oponerse al nuevo horario, firmaron el acta en disconformidad y confeccionaron un petitorio para que sea elevado a Educación bonaerense en donde piden que el ingreso sea a las 7:30.

Las razones del reclamo son varias, pero principalmente solicitan que la jornada escolar comience a las 7:30 y se extienda hasta las 12:30 por cuestiones de logística a la hora del traslado de los chicos. Primero porque muchos tienen hermanos en el jardín, que abre sus puertas a las 8 y con esa disposición los padres deberían aguardar una hora en la puerta del establecimiento, complicando los horarios laborales. Pero también aducen cuestiones de seguridad para quienes se movilizan en transporte urbano ya que deberán tomarse los micros en horario nocturno, con todo lo que ello implica. Otro punto a considerar es el de los transportistas, quienes deberán readecuar los recorridos.

"Nos dijeron que es obligatorio para los chicos pero no para las maestras. Se puede negar el docente y entrar de 8 a 12. Igual tienen una maestra de apoyo, pero en caso de que también se niegue el Estado va a llamar concurso para cubrir el cargo", le dijo a este diario un padre que participó de la reunión.

"No fue una consulta. El horario va a ser ese. Por eso firmamos el petitorio para que se implemente de 7:30 a 12:30. Muchos vienen de muy lejos en colectivo, entonces por cuestiones de inseguridad y también más adelante por el frío, pedimos que se contemple lo que planteamos", agregó la misma fuente, que aseguró que les fue informado que "corre la falta si no llegan antes de las 7:30".

Por otro lado destacaron que esta escuela no cuenta con cocina ni heladera, "por lo que no tiene colación de refuerzo para los chicos". Y agregaron: "Ni hablar de que arreglen los calefactores que no funcionan desde el año pasado".

Asimismo, indicaron que no se oponen a la quinta hora de clases, con la que están de acuerdo, sino al horario que complica, sobre todo, la organización familiar. De esta forma, ahora esperan la respuesta del ministerio de Educación para saber si atenderán o no su pedido.