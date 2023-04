"Rebelión" de padres en La Plata por la quinta hora: no llevarán antes a sus hijos a la escuela

La Primaria Nº 1 “Francisco Berra” de La Plata vuelve a ser noticia este martes en el marco de las reuniones en las que las autoridades explican a los padres la aplicación de la quinta hora de clases para extender el dictado de la asignatura de matemática. Mientras ayer se firmó un petitorio para pedir ante el Ministerio de Educación que los chicos de 1ro y 2do grado ingresen al establecimiento a las 7:30 en vez de las 7 como se pretende implementar desde el próximo martes 2 de mayo, esta mañana los padres de 3er y 4to grado fueron más allá y se "rebelaron".

En la reunión que se llevó a cabo en el establecimiento educativo de 8 entre 57 y 58, las autoridades bajaron la misma línea informativa que ayer, pero en este caso, según pudo saber este diario, los participantes fueron por más. "Es obligatoria la quinta hora de clases, por eso entrarían a las 7 nos dijeron. Pese a ello, se decidió entre los padres de 3er y 4to grado que ningún chico ni chica va a entrar a esa hora. Los vamos a traer a todos a las 8, más allá que sea obligatorio", le dijo una madre a este diario tras la reunión.

"Es una locura levantar 5:30 de la mañana a los chicos, cuando encima la escuela no tiene estufas. Y además no va a haber refuerzo de meriendas ni nada por el estilo", agregó la misma fuente. Según contó, al igual que ayer, firmaron el acta que se eleva a Inspección en disconformidad y redactaron una nota, firmada por todos los presentes, en la que dan los motivos por los que no llevarán a sus hijos a la escuela a las 7 de la mañana, tal como pretende la cartera bonaerense. De esta forma, se abre un nuevo foco de conflicto en ese centro educativo en el que ayer madres y padres comenzaron a recibir la noticia sobre la extensión horaria desde principios de mayo.

En esa reunión se había pedido ingresar a las 7:30 y que la jornada se extienda hasta las 12.30 por cuestiones de logística a la hora del traslado de los chicos. En casos, porque muchos tienen hermanos en el jardín, que abre sus puertas a las 8 y con esa disposición los padres deberían aguardar una hora en la puerta del establecimiento, complicando los horarios laborales. También adujeron cuestiones de seguridad para quienes se movilizan en micro y otro punto a considerar -sostienen- es el de los transportistas, quienes deberán readecuar los recorridos.

Este planteo se suma al que realizaron padres de la Primaria 2 (9, 47 y 48), a comienzos de mes.