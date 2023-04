Caos en CABA: acampe piquetero en pleno centro porteño y marcha a Desarrollo Social

Las organizaciones sociales de izquierda agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) marchan esta mañana al Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro porteño, luego del acampe que realizan desde anoche en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en reclamo de la "creación de trabajo genuino".

Ayer, estas agrupaciones realizaron una nueva jornada de protesta con cortes y una marcha de antorchas que terminó en un acampe en la histórica plaza. A las 10, los manifestantes tienen prevista una movilización hacia la sede de Desarrollo Social ubicada en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.

La protesta comenzó ayer en horas de la tarde con un corte en el Puente Pueyrredón, que une las ciudades de Buenos Aires y Avellaneda, y continuó con una marcha hacia diversos puntos del centro de la Capital Federal. La movida se trata de un plan de lucha "contra el ajuste y el hambre" y apunta a mejorar la situación de quienes integran la economía popular.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró que “le pedimos al Presidente Alberto Fernández una reunión porque la ministra Tolosa Paz sigue sin recibir a las organizaciones en medio de un ajuste brutal y una inflación que se come los ingresos. Es imprescindible incrementar la ayuda social, no dar de baja los planes sociales y no ajustar a los que menos tienen, como está ocurriendo hoy con el ministerio de Desarrollo Social”. Además, en declaraciones a la prensa, el dirigente social expresó que "es claro que tiene que haber un aumento en los programas sociales, que está regido por el salario mínimo vital y móvil que también sufre un achicamiento".

En cuanto a la continuidad de la protesta, Silvia Saravia, referente nacional del Movimiento Libres del Sur y precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, anunció que esta mañana se trasladarán a Desarrollo Social. "No será un corte de mucho tiempo. Estaremos frente al Ministerio cerca de las 10 de la mañana para marcar que realmente tenemos las ollas vacías en nuestros comedores", prometió la dirigente social en declaraciones a Radio 10. Asimismo, aclaró que debido a las críticas que reciben estas movilizaciones, los dirigentes de las organizaciones pensaron en realizar "otro tipo de acciones en horarios nocturnos para no perjudicar tanto el tránsito" en el centro porteño.