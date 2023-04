El pedido de los gobernadores oficialistas tras el anuncio de Alberto Fernández

Ni bien Alberto Fernández anunció que no participará de los comicios presidenciales, desde el Frente de Todos (FdT) se multiplicaron las voces que valoraron la decisión, aunque también hubo planteos y reclamos hacia adentro del espacio gobernante respecto de cómo tienen que conformarse las nuevas candidaturas.

Quien alzó la voz al respecto fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, al pedir que uno de ellos, un gobernador del interior, integre la fórmula que compita por la presidencial, ya sea a través de las PASO, como sugirió Fernández, o a con lista única.

"Un integrante de la o las fórmulas sea del interior, el interior también existe, se vive diciendo y se lleva poco a la práctica. Nombres propios no voy a dar sería inapropiado de mi parte, pero los gobernadores seguro", manifestó Uñac.

No obstante, Uñac evitó sumar su nombre a una eventual lista. "No, no, no. Si se me abre es tarde, lo mío está encaminado al 14 de mayo (elecciones provinciales). Sí hay mucha conversación. San Juan está bien mirado, no digo yo como gobernador sino San Juan", dijo.

La determinación de Fernández generó repercusión entre los gobernadores del Frente de Todos. "Acompaño la decisión del presidente Alberto Fernández. Le ha tocado gobernar en momentos extremadamente difíciles, ayudando de manera permanente a todas y todos los catamarqueños", dijo a través de su cuenta personal de Twitter el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expresó: "Acompaño la decisión de nuestro Presidente, y reconozco y valoro que siempre estuvo presente, escuchando y ayudando a los todos los santiagueños, en estos difíciles y duros tiempos en que le ha tocado gobernar".

"Sin dudas, le ha tocado gobernar en tiempos muy difíciles, complejos, como todo lo vivido en la pandemia, que nos marcó como sociedad. Seguiremos con el compromiso de continuar trabajando para consolidar la mirada federal y las políticas públicas que garanticen derechos e inclusión", afirmó el gobernador fueguino a través de su cuenta personal de Twitter.

En tanto, su par entrerriano, Gustavo Bordet, indicó que "una vez más" el mandatario da "muestras de su compromiso con el país y la democracia".