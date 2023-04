VIDEO. La dura historia de un platense que pelea contra una grave enfermedad: "Me ayudan los vecinos"

Ricardo tiene 63 años y vive solo, en una casa con muchas necesidades. Hace apenas unos días atrás, lo operaron de la columna y de la próstata y se encuentra sin poder movilizarse por sus propios medios.

En diálogo con EL DÍA afirmó: "Me mandaron a casa y estoy sin caminar. Tengo cáncer en la próstata. Me atendieron en el Hospital San Martín".

A su vez, por lo que el propio protagonista contó, anda con su silla de ruedas que al menos, le sirve para trasladarse de un lugar a otro.

Por otra parte, repasando el duro momento que le toca atravesar, aseguró que hasta el momento "no tiene ingresos": "Me gustaría cobrar una pensión o hacerme una jubilación. A mi me ayudan la solidaridad de los vecinos. Me traen mercadería. Necesito alimentos, calzados (número 43). No tengo ni zapatillas".

Por el momento, necesita un medicamento oncológico para poder continuar con su tratamiento, pero está de difícil acceso ya que lo deben conseguir desde Buenos Aires. "Yo lo necesito rápido porque quiero recuperarme y poder caminar", lanzó.

Por último, Ricardo recordó sus comienzos y manifestó: "Toda la vida trabajé en la quinta y en el campo, no caminaba y andaba a caballo. Tengo gallinas perros, alguna vaquita y ovejas. Los vecinos vienen y me ayudan para darle de comer". Tal es el caso de Anahí Durso, una mujer que intenta asistir a Ricardo en lo que necesita y sobre todo, que está encima de los animales con su alimento y agua para que se hidraten. Reciben donaciones al 2215371648.