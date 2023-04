Estudiantes y una curiosa presencia en Santa Cruz de la Sierra

Estudiantes tiene varias filiales a lo largo del mundo. En grandes ciudades y capitales. Las hay en todos los continentes. Pero pocas con la particularidad de Santa Cruz de la Sierra, el escenario del partido de pasado mañana contra Oriente Petrolero en la Copa Sudamericana. ¿Qué tiene de curioso? Que la mayoría de sus integrantes son bolivianos y se hicieron hinchas por los relatos de sus padres y/o tíos que estudiaron o trabajaron en nuestra ciudad.

Ese es el caso de Juan Pablo Ruiz Franco, que le dio forma a la filial Alejandro Sabella de Santa Cruz de la Sierra, que por primera vez recibirá al Pincha en un partido oficial. “Tantos años esperando este momento”, señaló.

“Mis tíos Lorgio y Guido Franco son los que nos inculcaron el amor por Estudiantes. Fueron tantas cenas y almuerzos familiares escuchando las historias del club. Nos contagiaron a mí, a mis primos y amigos. Nosotros hicimos lo mismo con nuestros hijos y acá estamos, fanáticos de un club de una ciudad que no conocemos”, relató desde esta ciudad tropical que nada tiene que ver con la Bolivia de la altura y que tantas veces buscó la independencia.

Pachamé con Jesús y Dedé / Historiador Miguel Cabruja

En su relato contó que sus tíos se radicaron en La Plata a finales de la década del ‘60 y parte de los años ‘70, también muy tormentosos en el vecino país, con dictaduras muy sangrientas. “Además de mis tíos cientos de cruceños buscaron la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de La Plata y al volver, muchos lo hicieron con la camiseta roja y blanca”.

Está claro que a la distancia la pasión por una divisa no es la misma. No hay cercanía ni cotidianeidad. Pero aseguró que desde su lugar tratan de respetar los valores que mamaron desde chicos.

“Descubrí al Club por el relato de mis tíos y me fui interiorizando. Me gusta la identidad de Estudiantes, sobre todo la parte de no darse por vencido, de cómo encarar las situaciones y de sobreponerse. El no te declares jamás vencido del himno lo representa. Más allá de su historia y de sus títulos, lo que me más nos une son sus valores”, relató desde Bolivia en diálogo con este medio Ruiz Franco, de 40 años y un hijo que también simpatiza por el León.

Este grupo de simpatizantes, alrededor de 30, estarán estos días viviendo un sueño. En 2017 cuando Estudiantes jugó en Potosí hizo escala en Santa Cruz, lo mismo que en las ediciones de 2006 y 2008. En todos esos partidos pasó la noche antes de viajar a la altura. Este vez será la primera oficial y no se lo quieren perder.

La filial lleva el nombre de Alejandro Sabella, ya que se formó en diciembre de 2020, justo cuando falleció Pachorra. Así se conforma: Juan Pablo Ruiz Franco (presidente), George Asfura (vicepresidente), Guido Franco Melgar (secretario general). Luis Fernando Franco Cabrera (tesorero) y Lorgio Franco Melgar (vocal).

“Al día de hoy recuerdo dónde nos juntamos a ver el partido de la final contra Boca en 2006 y cómo lo vivimos. Porque en esta región del país hay miles de bolivianos que son hinchas de Boca o River, los clubes más populares de Argentina. Para nuestro grupo también fue especial ese título”, siguió con su relato el presidente de la filial.

En Bolivia el Pincha también tiene una filial en La Paz, que la encabeza Rodrigo López, el hijo de Carlos López (el del canto y “Y toque Carlos López...”). Este grupo también dirá presente pasado mañana en el debut en la Copa Sudamericana.

El plantel de Estudiantes estará viajando mañana rumbo a esta ciudad. Se alojará en el hotel Camino Real, una zona alejada del centro y también del estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas. Se anuncian lluvias para toda la semana, incluyendo la hora del partido. Nada que sorprenda a los cruceños, ya que se trata de la época de año donde suele llover mucho y seguido.

Juan Franco y sus tíos Lorgio y Guido / EL DIA

Su partido de la fecha 7ma fecha contra Real Santa Cruz fue postergado sin fecha aun. Pero no fue el único equipo boliviano que hizo lo mismo, ya que The Strongest y Bolívar hicieron lo mismo pero ya tienen fecha de disputa: el 12 de abril. Es una concesión que hizo la Federación Boliviana de Fútbol con sus equipos en competencias internacionales.

LA ÚNICA VISITA DE ESTUDIANTES A SANTA CRUZ DE LA SIERRA

La presencia de Estudiantes, en 1971, fue la que terminó de desatar un romance a la distancia. El Pincha, unos meses después de perder la final de la Libertadores ante Nacional de Montevideo, en Lima, fue invitado a jugar un partido amistoso contra el equipo cruceño, que vivía uno de sus mejores momentos deportivos. Antes se había dado el gusto de enfrentar a Santos de Brasil.

El DT de Oriente Petrolero es Erwin “Platini” Sánchez y su presidente Ronald Raldes

En el estadio Departamental de dicha ciudad recibió al Pincha y una multitud dijo presente. Pese a que ya quedaba un resabio del gran equipo que supo conquistar tres veces seguidas el torneo sudamericano, el respeto era gigante. Por eso más de 30 mil personas dijeron presente y festejaron el triunfo 2-0 del local, con goles de Dedé que curiosamente falleció el sábado en Brasil, donde nació y vivía actualmente.

Estudiantes formó a Pezzano; Manera, Aguirre Suárez, Togneri, Malbernat; Pachamé, Romeo, Pagnanini, Aguilar, Bedogni y Taverna. Luego ingresaron Gabriel Flores, Spadaro, Eduardo Flores y Rudzky.

Del otro lado Oriente Petrolero formó con Jiménez; Justiniano, Antello, Pedrozo, Moreno; Flores, Maldonado, Jesús, Amarilla; Dedé y Toninho.

Ese partido sirvió para festejar, además, su primer título oficial en la Liga Boliviana. Adentro de la cancha, cuentan no hubo “amistad”.