Lola Índigo cantó con La Joaqui y ¿se lo dedicó a Lali Espósito?

El coqueteo entre Lali Espósito y Lola Índigo continúa, poco después de que la cantante argentina anunciara su gira por Europa. La española colaboró en una canción con una serie de artistas del momento, entre los que se encuentra La Joaqui, con referencias a su colega y actriz.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de los particulares versos que le tocó interpretar a Índigo, mucho menos del contenido de los mismos. El tema “M.A Remix” se estrenó hace unas horas y cuenta con la participación de La Joaqui, Callejero Fino, BM y DJ Alan Gómez.

“A esa tía qué le pasa? Me tiene en Mejores (amigos de Instagram), no me contesta el Whatsapp. Ella es mi leona, ya no quiero un Mufasa. Superestrella, la buscaba la NASA”, se escucha cantar a la española rodeada de sus colegas.

La canción, que la tiene a ella como protagonista casi al final, continúa con las referencias a la ex Casi Ángeles. “Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje, me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje. Mi guachita es linda con o sin maquillaje. Si vuelves a venir, porfa me dejas un mensaje”, continúa la estrofa.

“En el asiento de atrás, reggaeton sonando rakatá rakatá. Tu hazte la difícil que lo mismo me da. Eres ese problema que siempre volverá. Te estás portando mal, serás castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Si tu eres malvada, yo soy más malvada”, concluye.