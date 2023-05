La pesadilla de arrancar el día con un asalto: a golpes y amenazas se llevan plata, celulares y un auto

Una docente de 56 años, recién jubilada, sufrió quizá el peor susto de su vida. Fue en las primeras horas del lunes, cuando se despertó en su vivienda de Barrio Aeropuerto y quedó cara a cara con tres delincuentes armados, que le pegaron y le robaron de todo.

El dramático episodio se desarrolló en 14 entre 606 y 607, en momentos en que la víctima, Cecilia Crespo, estaba sola y durmiendo.

Los ladridos de su perrito de un año y el ruido de los caños colocados de manera horizontal y, que protegían una ventana que da a la calle, la sobresaltaron. Pero no tuvo chance de defenderse: la banda ya estaba dentro de su domicilio.

“NO NOS MIRES”

Aterrada por la inesperada presencia de un grupo de extraños en su hogar, Crespo enseguida escuchó las primeras exigencias. En tal sentido, recordó ayer ante EL DIA que “el que tenía el arma de fuego era el que estaba más nervioso. Me ordenó `no nos mires´ y además me pedía dólares”.

Se iniciaba así una odisea para ella que, según estimó, “comenzó alrededor de las 5.30 de la mañana y terminó casi media hora después”.

En ese lapso, informó, “tras revisar y desordenarme todo, me robaron 800 dólares y 20.000 pesos que había sacado del cajero automático. Nunca dejo en casa una cantidad de plata como la que me robaron. Lo que pasa es que iba a pagar a albañiles por unas refacciones”.

“Pero el jefe de la banda me decía que seguramente había más plata. Hasta que uno de ellos, después de revisar cada mueble con un cómplice, le dijo `vamos, que no queda más nada´. Es que también me habían sustraído dos celulares, uno de ellos muy viejo y con la pantalla dañada, que lo usaba sólo para escuchar música en la cocina”.

La ambición de estos delincuentes los impulsó a robarle a Crespo inclusive su auto particular: un Volkswagen Gol Trend, color rojo, del cual, lo mismo que de la banda, se perdió todo rastro.

La damnificada por este violento caso de inseguridad reveló cuáles fueron los momentos de tensión extrema que padeció durante el atraco.

“El ladrón que estaba con el arma de fuego, primero me apoyó el caño de metal frío en la sien derecha y, en otro momento, me lo colocó en la espalda. Además, le dije que tenía un problema en los oídos y me los golpeó con sus manos. Todavía sigo bastante aturdida”.