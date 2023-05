Murió Emilio Piesciorovsky, abogado y ex Juez de Paz de Berisso: dolorosas despedidas en redes

Berisso vive por estas horas momentos de tristeza por la muerte de un reconocido abogado. Se trata de Emilio Piesciorovsky, que fuera por muchos años juez de paz de la vecina ciudad, y por quien las redes sociales se llenan de mensajes cargados de dolor para despedirlo.

Fue asesor letrado del Municipio desde el 1º de enero de 1958 y desde diciembre de 1989 hasta 2017, que fue el año en que se retiró, se desempeñó como Juez de Paz. Pero además trabajó en los frigoríficos hasta que consiguió recibirse de abogado en la UNLP.

Piesciorovsky, además, tuvo una vida social muy activa ya que se involucró en las actividades de las instituciones berissenses, al punto que formó parte de comisiones directivas en el CEYE, la Asociación Ucraniana Prosvita y el Rotary Club de Berisso.

El propio intendente Fabián Cagliardi lo homenajeó en su cuenta de Facebook con un emotivo mensaje: "Lamento profundamente el fallecimiento del destacado abogado local, Emilio Piesciorovsky, ex juez de Paz de nuestra ciudad y ex presidente del Rotary Club de Berisso y del Ceye. Acompaño y abrazo a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento".

Por su parte, Roberto Scafati, Jefe de Bomberos de Berisso, escribió: "Me acabo de enterar una noticia que realmente me deja muy triste que es el fallecimiento de una persona increíble, un amigo con una humildad gigante como lo fue el Dr. Emilio Felix Piescirovsky". Y siguió diciendo: "Una persona que realmente ha dejado una huella increíble en el CEYE, que trabajó durante muchos años en silencio como era su característica para que el club ocupe un lugar de privilegio entre las Instituciones locales, logrando cosas increíbles. Un hombre que en lo personal de muy joven me dio responsabilidades de dar mi salto como DJ principal y con apenas 14 años me subió a la cabina de la inolvidable noche de Berisso".

También contó que "si el Ceye es tan grande, ordenado y reconocido como lo es, fue en gran parte por lo que él junto a otros dirigentes trabajaron a destajo muchos años atrás sin pedir nada a cambio". Luego le agredeció a Piesciorovsky "porque en tu época de Juez de Paz cada vez que Bomberos necesitaba algo ahí estuviste a disposición inmediatamente".

Lo cierto es que con el correr de las horas en las redes sociales se fueron multiplicando los posteos para despedir al abogado que dejó su sello en Berisso.