Una falla informática complica la venta de remedios por obra social

Afiliados de distintas obras sociales pusieron el grito en el cielo porque desde el jueves pasado tuvieron problemas para comprar medicamentos en las farmacias de La Plata. Según diversas consultas realizadas por este diario en la cadena de comercialización todo deriva de una falla en el sistema de Farmalink que utilizan las farmacias locales.

“Desde ayer que estoy recorriendo farmacias de La Plata y no puedo comprar con IOMA. En varios locales no me dijeron nada, hasta que una farmacéutica me dijo que había un problema en el sistema de los farmacéuticos”, expresó una usuaria platense. En la Ciudad, la obra social estatal Provincial y el PAMI concentran alrededor del 80% de los beneficiarios del sistema de cobertura

Las protestas se multiplicaron en distintos barrios. “Desde ayer (jueves) estoy tratando de comprar un medicamento pero es imposible. Hoy se decía que había un problema con Farmalink”, comentó otro vecino.

En ese marco, obras sociales reportaron a EL DIA que “ya está FARMALINK haciendo la comunicación a las farmacias del problema haciéndose responsables”. Se anticipó que antes de que terminara el día de ayer el problema quedaría resuelto.

“Dicen que hoy lo resuelven”, afirmaron para tratar de llevar tranquilidad en los afiliados.

“Problemas ajenos”

Desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata (CFLP) informaron a la comunidad que “la dispensa de medicamentos, bajo cobertura de obra social, está siendo afectada por problemas ajenos a las mismas”.

“La autorización para realizar el descuento a cada afiliado se debe solicitar en forma online al momento de la dispensa y esta operación se ve afectada por una falla (posible hackeo) en el sistema IMED de validación en línea de transacciones de salud y farmacia”, comunicó el organismo.

“La información brindada por la empresa es que se está trabajando para restablecer la normalidad de las comunicaciones a la brevedad y que los afiliados puedan acceder a los descuentos correspondientes. En esta situación se ven afectadas varias obras sociales entre las que se destaca IOMA”, añadió.

El Colegio indicó que “la comunidad farmacéutica de nuestra ciudad se encuentra muy preocupada por la situación y aguardando que se solucione lo antes posible para poder brindar con normalidad el servicio a los afiliados”.

En una farmacia de calle 47 se informó que durante toda la jornada se multiplicaron las consultas de afiliados a obras sociales con necesidad de acceder a medicamentos.

“Si el medicamento se necesita con urgencia se lo vendemos con el descuento de IOMA, pero no se puede validar por ejemplo los coseguros”, explicó el empleado de la farmacia.

La farmacéutica Alejandra Gómez, al frente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata informó a última hora de la tarde de ayer que el problema seguía sin solucionarse.

La mayoría de las personas que fueron a las farmacias coincidió en que las obras sociales absorben un gran porcentaje del precio de los medicamentos y que sin ese beneficio, la compra se hacía imposible.

“Mi marido toma dos remedios para la presión, uno para el colesterol y otro que es diurético, no puedo pagarlos sin los descuentos porque tendría que disponer de más de 10 mil pesos”, dijo con preocupación una mujer al salir de una farmacia cercana a la zona de Tribunales.