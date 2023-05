La NASA descubrió que en cuatro lunas de Urano podrían encontrarse pruebas de vida en el sistema solar

Según un estudio publicado en la revista "Journal of Geophysical Research", la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), habría encontrado que varias lunas de Urano pueden tener océanos lo suficientemente cálidos como para albergar vida.

Dicho estudio puso principal foco de atención en los hallazgos de los sobrevuelos de Urano de la Voyager 2 de la NASA en la década de 1980 y de las observaciones desde tierra.

El nuevo examen de los datos de la nave espacial Voyager (que voló cerca de Urano en 1986), junto con la aplicación de un modelo informático avanzado, ha llevado a un descubrimiento inesperado acerca de las lunas más grandes de Urano: Ariel, Umbriel, Titania y Oberón.

De acuerdo a lo que indicaron los científicos de la NASA, estos satélites probablemente contienen una capa oceánica intercalada entre sus núcleos y cortezas heladas.

"Cuando se trata de cuerpos pequeños (planetas y lunas enanos), los científicos planetarios han encontrado previamente evidencia de océanos en varios lugares poco probables, incluidos los planetas enanos Ceres y Plutón, y la luna Mimas de Saturno", afirmó Julie Castillo-Rogez, investigadora del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y coautora del trabajo.

Los investigadores están interesados en comprender si estos satélites de Urano podrían mantener el calor interno; si no fuese así, los océanos se congelarán, pero quizá tendríamos suerte con las de mayor tamaño, Oberón y Titania, en las que cabría la posibilidad de la existencia de océanos lo suficientemente cálidos como para ser habitables.

“Hay mecanismos en juego que no entendemos completamente. Este documento investiga cuáles podrían ser y cómo son relevantes para los muchos cuerpos en el sistema solar que podrían ser ricos en agua pero tienen un calor interno limitado”, dicen los autores.

