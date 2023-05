Grindetti, sobre la interna con Santilli: “En algún momento puede haber foto”

Néstor Grindetti, intendente de Lanús y vicepresidente de Independiente, y ahora precandidato a gobernador en la Provincia por el espacio de Patricia Bullrich, dijo que con su adversario partidario del PRO, el larretista Diego Santilli, "vamos a discutir ideas", de cara a los comicios de las PASO, el próximo 13 de agosto.

"Nos venimos preparando para esto hace mucho tiempo con todo el equipo. Me pone muy contento que me haya elegido, pero me pone todavía más contento que los otros 3 precandidatos estén en el equipo y hayan ratificado que se quedan. Vamos a trabajar juntos", dijo Grindetti al ser consultado por la designación de Patricia Bullrich.

"En su decisión creo que primó la experiencia en su momento como ministro de la Ciudad de Buenos Aires y después estos 8 años en la intendencia de Lanús, que me permitieron una experiencia interesante en la Provincia", subrayó.

También se refirió a la posibilidad de que Ritondo, De La Torre e Iguacel se sumen a su espacio para disputar la interna. "Vamos a hablar con los tres, pero si ellos quieren tendrán un lugar conmigo. Me gustaría más que fuera en la campaña y en el gobierno, e inclusive no sólo ellos sino también parte de sus equipos, que son muy buenos y con los que ya veníamos trabajando juntos", comentó.

A su vez, descartó que Mauricio Macri, más afín a Bullrich que a Larreta, no intervino en su designación para precandidato en la Provincia. "Me llamó para felicitarme, para decirme que estaba contento de que me haya tocado, pero nunca hice lo que típicamente se llama una 'operación' política para que esto sucediera. Sí hablé de mis antecedentes, pero siempre lo hice con Patricia", sostuvo.

Respecto de su relación con Santilli, reveló que lo llamó para felicitarlo. "Sí, me llamó para felicitarme y se lo agradecí mucho. Convinimos en que, como gente de buena leche, esta va a ser una campaña en la que vamos a discutir ideas", dijo.

"En algún momento puede haber foto", indicó en medio de rumores de tensiones. "Pensamos distinto y tenemos perfiles y experiencias distintas, aunque eso no quiere decir que no nos saquemos una foto. Vamos a competir, pero dentro de determinado rango de competencia", afirmó.