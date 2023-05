Alberto Fernández habló de "democratizar" el FDT y se distanció aún mas de Cristina Kirchner

Las repercusiones tras la aparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner en C5N siguen dando que hablar. Tras descartar su candidatura en las próximas elecciones y a su vez, reconocer que hay un distanciamiento en su relación con Alberto Fernández, fue el propio Presidente quien se encargó de confirmarlo en una entrevista realizada para ElDiarioAr, donde además habló de abrir el espacio político del Frente de Todos (FDT) y opinó sobre las internas de las PASO y los "personalismos".

En lo que respecta a este último tema, el mandatario aseguró que los personalistas "Tendrán mas capacidad de liderazgo, pero no son Perón": "Cuando Perón dijo que la organización vence el tiempo, lo que nos dijo es ‘yo me voy a morir, organícense para que esto perdure’. Para eso, la única forma de organizar un partido político es la democracia interna”, expuso el político al resaltar que “lo más importante en el espacio es preservar la unidad y eso se logra dejando hablar al pueblo. Habrá gente con más capacidad de liderazgo, habrá gente con mucho carisma, pero no son Perón”, aseguró.

En esta misma línea, el representante del Poder Ejecutivo utilizó como ejemplos las presidencias que tuvieron Néstor Kirchner y la titular del Senado para explicar que “el peronismo tiene cierta vocación a aceptar esa lógica porque nació de un caudillo enorme que fue Juan Perón, pero hubo un solo Perón en la historia, no nace uno por década”.

Por otra parte, hizo referencia a las declaraciones que hizo CFK en el mano a mano con Pablo Duggan en el canal de C5N, donde había planteado que "al ser tercios lo importante es entrar al balotaje, es una elección diferente": "De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, si en la segunda vuelta no sumo votos”, manifestó Alberto Fernández.

En cuánto a cómo está su relación actualmente con Cristina, el Presidente aseguró: “Yo no tengo una pelea con Cristina, tengo una mirada propia, ni siquiera sé si diferente. lo que te puedo decir es que esperaba que eso no ocurriera porque yo fui muy franco en el momento de la decisión sobre lo que quería hacer. No quería volver a tener problemas de distanciamiento con la familia Kirchner porque me dolía por el recuerdo que tengo de Néstor, sobre todas las cosas".

Por último, entre otras tantas cuestiones, hizo referencia a que no iría a colocar ningún aspirante propio para las próximas PASO, tras conocerse los nombres de Sergio Massa, Daniel Scioli, Juan Grabois, Agustín Rossi y Eduardo “Wado” de Pedro que estarán en carrera. “Si te dijera ‘yo voy a poner un candidato’, tampoco estoy democratizando. Quizás, de todos los que salen, hay uno que me gusta mucho. Por ahí, a Cristina se le ocurre proponer uno que me parece maravilloso”. En este sentido, el representante del albertismo reiteró su propuesta de democratizar el partido, puesto que sostuvo que generaría la posibilidad de que haya “tantos candidatos como voluntades de ser candidato existan”.