Gerardo Romano confesó todo sobre su salud

Sin dudas, Gerardo Romano preocupó a sus seguidores de Instagram cuando este domingo a la noche comunicó que había sido internado. Ahora, el reconocido actor de 76 años habló sobre su estado justo antes de ser dado de alta: "Primero me diagnosticaron una neumonía, y ahora me están dejando ir a mi casa y parar la internación para ver si evitamos el virus intrahospitalario", dijo el actor. Y además agregó: "Espero que no sea más que una gripe... Mauro Viale entró un jueves al Sanatorio de los Arcos y lamentablemente salió el sábado con los pies para adelante, así que la brevedad de la internación no es índice de nada".

"Tengo que cuidarme, hacer el tratamiento y tuve que suspender el teatro el domingo, que estaba divino, así que espero que se vaya para atrás esto, me dieron medicamentos antibióticos y antiinflamatorios" y "naturalmente reposo", además de "una serie de monitoreos en una cartilla". "Y si vuelve a subir la fiebre tengo que venir a internarme de vuelta", confesó romano.

Vale recordar que, en la noche de este domingo 21 de mayo, Gerardo Romano compartió en su cuenta de Instagram una placa negra y blanca que comenzaba diciendo: "Pido disculpas a los espectadores de hoy, pocas veces lamenté tanto cancelar una función, pero debido a cuestiones médicas estoy internado y no podré hacer hoy Un judío común y corriente. Los abrazo".

Por último, señalamos que, el actor protagoniza la mencionada versión en español de Lázaro Droznes desde hace ocho años.