Deudores de la cuota alimentaria no podrán renovar el carnet de conducir

En las últimas horas, a raíz de un convenio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia comunicó que aquellas personas que quieran renovar su licencia de conducir, deberán tramitar su libre deuda para poder efectuar el trámite.

Esta medida tiene por fin que los interesados en renovar el carnet de conducir, y que permanezcan en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, puedan tramitar el libre deuda en el mencionado organismo para presentarlo al momento de la renovación.

Cabe aclarar que no es una medida aislada, ya que anteriormente en Santa Fe, un hombre que tiene mas de 12 meses de deuda de cuota alimentaria, no pudo asistir al estadio de Newell’s hasta que no resuelva la misma.

La mamá del adolescente había solicitado hace más de un año al Tribunal que el padre del menor le otorgue un porcentaje de su sueldo para la cuota alimentaria, algo que el hombre nunca había hecho y por lo cual, derivó en el fallo prohibitivo.