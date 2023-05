El hotel de ensueño con forma de luna que se construirá en Dubai

Si viajamos a Dubai, debemos reservar un par de días para realizar unas visitas a algunos de sus edificios más famosos, como el Burj Khalifa, un gran rascacielos; el Burj Al Arab, un hotel de lujo; la Torre Cayan, otro rascacielos infinito; o Marina 101, un complejo hotelero y de departamentos lujosos. En Dubai no conocen límites y siempre están innovando con sus creaciones arquitectónicas. ¿A quién si no se le hubiera ocurrido albergar un hotel con forma de Luna gigante? Todavía es un proyecto sobre el papel, pero desde la CNN han compartido más información acerca de este curioso hotel (u hoteles), que vendría a ser una réplica de nuestra Luna, a pequeña escala. El proyecto se llama Moon World Resorts y el empresario canadiense Michael R. Henderson es su cofundador. Henderson explica que la luna es una “marca reconocible”, y no le falta razón, ya que “7.500 millones de personas la conocen, la ven todas las noches, a todos nos encanta”, señala. El Moon World Resorts es un proyecto en el que se pretende construir varios hoteles en forma de pelota gigante, emulando al detalle la superficie lunar en sus 360 grados, con sus cráteres incluidos. Cada hotel lunar tendría una altura de unos 224 metros, con una circunferencia total de unos 622 metros. Su tamaño dependerá de la ubicación y de los permisos de construcción. El primer hotel de estas características está pensado para Dubai, pero la intención de Moon World Resorts es expandirse a nivel mundial. Concretamente, la idea inicial es construir cuatro resorts Moon, “uno en América del Norte, uno en Europa, uno en el Medio Oriente y el norte de África y uno en Asia”, indica Henderson.