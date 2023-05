Mutilan a una perra que era buscada en La Plata

“No sé quién puede tener tanta crueldad y veneno en su corazón para hacer lo que te hicieron”, así despidió Magalí Sanguinetti en sus redes sociales a “India”, su perrita hallada sin vida y mutilada cruelmente presentando cortes de cuchilla, una herida en su cuello que indica degollamiento y la amputación de una de sus patas.

El cruel hecho llenó de bronca e indignación a los vecinos de la Ciudad, que tras tomar conocimiento de lo sucedido con “India”, muchos acompañaron a Magalí en el pedido de justicia que realizó anoche en la zona de 137 y 72, lugar en donde fue hallada la perrita asesinada.

En base a lo informado por fuentes policiales, siendo que la denuncia penal fue radicada en la comisaría, el animalito muerto fue encontrado tras haber pasado más de un día desaparecido en medio de lo que fue la tormenta en La Plata “Se había escapado de su hogar el jueves alrededor de las 20 horas”, indicaron allegados a la perrita. Pero lejos de haberse tratado de un accidente, la principal hipótesis de los investigadores es que alguien la agredió con un salvajismo alevoso y cruel.

“Lo que hicieron con India no tiene perdón, la mataron, la descuartizaron. Lo que hicieron es maldad, pura maldad”, expresó su dueña en una publicación de Facebook en donde acompañó al texto con fotos de “India” en un estado tan horrendo que generó repudio y consternación.

“La encontramos de la forma más horrorosa que se puede encontrar. La perra tiene cortes de cuchilla. La degollaron y le cortaron su pata, tiene marcas de cuchilla. No puedo entender cómo puede haber gente así. Ya hicimos la denuncia y si alguien tiene información, vio algo, hay algún vecino que tenga cámaras por ahí, por favor le pido que me avise. Y tengan mucho cuidado porque hay un asesino en el barrio”, añadió la joven.

Asimismo, les pidió a los vecinos del barrio o cualquier persona que pueda tener información relevante y que haya presenciado algo sospechoso en la zona que se comunique con la policía.

“Nosotros queremos justicia por India. Nos hemos enterado que otra perrita también fue hallada por la mitad en un container. No es la primera vez que pasa, India es una víctima más de los que hacen esto y les pido por favor si alguno tiene una cámara, si alguien vio algo o si saben sobre el tema, que nos aporten información para saber qué pasó con India”, dijo anoche entre lágrimas la joven.

Un mensaje y sospechas

La mamá de corazón de India, una perra de raza Weimaraner, había reportado su desaparición luego de que el animal se escapara de su vivienda en la zona de Altos de San Lorenzo. “Nunca salió de su casa, seguro está muy asustada y perdida”, había escrito la joven en sus redes.

Esto derivó en que Magalí, junto a su familia inicie una intensa búsqueda que como se indicó, culminó en un triste desenlace que alarmó a vecinos del barrio que se movilizaron por el animal. Tras el cruel final, Magalí se volvió a expresar por “India” y contó que horas antes en medio de su búsqueda, recibió un mensaje que la alertó sobre lo que después constató.

“Al Facebook me dijeron que habían visto a una perra muy parecida a la mía, del mismo tamaño y color, en 137 y 72 y que no fuera sola porque me iba a impresionar”, contó. Esto finalmente fue así, y por estas horas la Policía se encuentra abocada a esclarecer el hecho.