Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

ZAID ROMERO

EL ABANDERADO

El abanderado de Estudiantes en Alta Córdoba fue Zaid Romero, un defensor cada vez más completo. Brindó todas las garantías en el área propia, y cuando agarró la lanza cerca estuvo de convertir.

LOLLO ASEGURÓ EL ORDEN DEFENSIVO

La estructura defensiva del conjunto albirrojo tiene un encargado, y se llama Luciano Lollo. Esta vez volvió a ser el jugador que acomodó a sus compañeros de línea y a auxilió al más necesitado.

ASCACIBAR ESTUVO DESCONOCIDO

Santiago Ascacibar jugó su partido más flojo desde que regresó al club. No se impuso en los cruces y, sorpresivamente, se equivocó una y otra vez en las entregas. No pisó el área de enfrente.

ANDRÉS MERLOS NO SE HIZO NOTAR

Un partido tranquilo fue para Andrés Merlos, quien completó la noche sin hacerse notar, lo que no es poco para un árbitro. No hubo jugadas que pudieran despertar la polémica, y eso lo ayudó.

Mariano Andújar (6)

Uno de los puntos altos del equipo. Respondió bien cuando le tocó jugar en el piso de arriba y no dio rebote las veces que lo probaron desde afuera del área.

Leo Godoy (5)

Cuando pasó al ataque fue el jugador más claro del equipo pero lo hizo poco. Mejor dicho el Pincha nunca pudo hilvanar jugadas claras y continuadas.

Santiago Núñez (5)

Tuvo un correcto partido pero cometió dos errores que pudieron costarle caro al equipo. Con línea de tres se siente más cómodo.

Luciano Lollo (6)

Uno de los jugadores que no pueden faltar en el equipo titular. Es el que ordena a sus centrales y el que resuelve varios problemas. Otro buen partido del defensor.

Zaid Romero (7)

Cada vez más sólido el central, que anuló a Martínez y Rodríguez, con anticipo y juego cerrado. Un par de veces hasta se animó a llevar la lanza. Una de ellas fue la jugada más clara de Estudiantes.

Gastón Benedetti (6)

Siempre que atacó por la izquierda llevó peligro. Fue el jugador más cerebral y uno de los que menos se equivocó. Tiró dos centros a la carrera que pudieron terminar mejor.

Jorge Rodríguez (5)

No fue la salida clara de otros partidos. Esta vez se lo vio perdido en la mitad de cancha. Extrañó la sociedad con Zuqui.

Santiago Ascacibar (4)

Flojo partido del Rusito, que no pudo llegar con firmeza a los cruces, que falló muchos pases y que no pesó en ofensiva cuando quiso buscar sociedades.

Benjamín Rollheiser (4)

No fue el jugador desequilibrante de otros partidos. Equivocó los caminos y no fue preciso a la hora de trasladar la pelota. No se animó a buscar el mano a mano, seguramente por una merma física.

Mauro Méndez (5)

Corrió mucho pero nunca pudo juntarse con Guido Carrillo para trasladar la pelota hasta el área de enfrente. Jugó muy pero muy lejos del arco de Instituto.

Guido Carrillo (5)

Le pasó lo mismo que al uruguayo: demasiado lejos del arco de Roffo y demasiado retrasado para iniciar las jugadas. Tuvo un cabezazo en el primer tiempo que pasó cerca del palo del arco rival. Poco para lo mucho que se espera de él.

INGRESARON

Fernando Zuqui (5)

Su ingreso le dio más tranquilidad a Rodríguez y Ascacibar. Y le permitió a Rollheiser jugar más adelantado.

Mauro Boselli (5)

Jugó en sociedad y Rollheiser pero en un equipo con menos juego que en otros partidos.

Matías Godoy (-)

Jugó los últimos minutos del partido y tuvo una chance clara de gol. Le faltó espacio y tiempo para dar la estocada final.