Un empate para extender la racha, sumar y no mucho más

CÓRDOBA

(ENVIADO ESPECIAL)

Estudiantes se volvió de Córdoba con el vaso por la mitad: extendió a 14 los partidos sin perder, volvió a sumar y en una cancha muy complicada, pero dejó escapar una chance de descontarles puntos a los equipos que están encumbrados en la Liga Profesional. Empató 0-0 con Instituto, como visitante, en un partido que no lo tuvo en su mejor versión pero para nada devaluada ni pisoteada. Al menos sigue a 9 puntos de River, el único líder de la Liga Profesional.

No fue el equipo de las últimas fechas, está claro. Sintió la falta de lucidez, extrañó a Mauro Boselli y Fernando Zuqui, no encontró en Benjamín Rollheiser al jugador desequilibrante y muchos de sus jugadores se mostraron imprecisos con la pelota en sus pies. Por eso no pudo romper el cero, pese a tener un par de situaciones claras, como la de Matías Godoy en la cual quedó sin arquero en una posición incómoda pero de cara al gol.

Como contrapartida hay que decir que defensivamente volvió a mostrar una solidez envidiable. Otra vez no le convirtieron goles, una costumbre desde que Eduardo Domínguez es el entrenador. En 12 de los 16 partidos con el nuevo técnico en el banco de los suplentes, Mariano Andújar (o Daniel Sappa cuando le tocó) logró mantener su valla en cero y ese es uno de los motivos por los cuales está arriba.

El primer tiempo fue ordinario. Casi que no se crearon situaciones de riesgo en ninguna de las dos áreas, pese a mostrar siempre a Estudiantes con una intención más colectiva que su rival, que siempre quiso sorprender con juego directo y frontal.

El uruguayo Mauro Méndez busca por arriba, pero no puede con el paraguayo Juan Franco, que se interpone en su camino / prensaEDLP

El Pincha quiso llevar la pelota de una punta a la otra, siempre buscando desnivelar por las bandas, pero anoche en ese primer período el local controló bien las subidas de Leo Godoy y el Vasco Benedetti, que de todos modos fueron los jugadores más claros de mitad de cancha hacia adelante.

En ese primer período extraño mucho a Benjamín Rollheiser, que tuvo un flojo partido, errando cada pase y equivocando siempre el camino hacia el área de enfrente. Se volcó como un volante interior por la derecha pero no logró nunca el 2-1 con Godoy. Los dos partidos afuera del equipo le pasaron factura y desanudaron falta de ritmo, sumado al temor a volver a lesionarse.

En los primeros 45 minutos Estudiantes tuvo dos subidas de Leo Godoy, una salvada por Mosevich y la otra despejada al córner por el arquero Roffo cuando parecía que podía colarse por el segundo palo. De todos modos la jugada que lo tuvo más cerca del gol fue cuando a los 27 minutos Guido Carrillo cabeceó al arco un centro preciso de Benedetti desde la izquierda. El balón pasó a escasos centímetros del palo derecho del arquero de Instituto, que miró desconsolado lo mismo que los hinchas en las tribunas.

Estudiantes extrañó, además del desequilibrio de Rollheiser ese primer pase siempre prolijo de Corcho Rodríguez. Fue lento y previsible, estudiado y muy calculado. Claro, del otro lado había un rival que indudablemente sabía cómo podía lastimarlo y supo neutralizarlo. Eso sí, sorprendió la falta de precisión a la hora de hacer rodar la pelota.

Instituto hizo su juego, con mucha entrega y un par de remates desde afuera del área de Franco que pudieron tomar mal parado a Mariano Andújar. No sucedió y el cero fue lo más justo.

No mejoró Estudiantes en el segundo tiempo, pese a que antes de los 15 minutos el DT mandó a la cancha a Mauro Boselli y Fernando Zuqui. Este último se retrasó y le permitió a Rollheiser jugar más adelantado y con menos obligaciones de retroceso. Aun así el equipo siguió siendo largo y previsible. No tuvo frescura en los metros finales, mostrando una saturación ante tantos partidos seguidos y la obligación de ganar para seguir prendido en los puestos de arriba.

En el final tuvo el triunfo en los pies de Matías Godoy, pero se quedó sin ángulo

Tuvo una guapeada de Zaid Romero, que corrió de área a área con la pelota por la banda izquierda y terminó con un remate al cuerpo de Roffo. El central fue, por lejos, el mejor jugador de Estudiantes.

También tuvo un remate desde afuera del área de Santiago Ascacibar que paso lejos y una llegada por izquierda de Matías Godoy, que sin arquero se quedó sin ángulo e ideas para buscar el gol o el pase a un compañero mejor ubicado.

No fue el mejor partido del equipo de Eduardo Domínguez, pero es justo decir que al menos mantuvo la solidez defensiva y las veces que el local llegó con gente y ganas al área tuvo orden y mucha concentración para defender el cero en su arco, una marca registrada de este ciclo, que pese a no haber podido conseguir lo que necesitaba sigue dado un saldo más que favorable: protagonista en los dos torneos y en carrera aún en la Copa Argentina. Le falta alguna variante en el banco pero tiene una idea, que hoy en día es muy difícil conseguir en el fútbol argentino.

