kicillof acelera con su plan de reelección: "Desde la provincia vamos a garantizar el triunfo"

Axel Kicillof insistió en dar señales concretas. Busca que su destino político no salga de los límites de la provincia de Buenos Aires y ayer lo volvió a plantear sin vueltas. “Desde la Provincia vamos a garantizar el triunfo nacional”, lanzó.

Fue una definición que no dejó lugar a dudas respecto de sus deseos electorales y que pronunció ayer por la tarde en Ensenada durante un acto que motorizaron varias organizaciones sociales para, justamente, plantear su respaldo a la reelección del mandatario.

El camping del Sindicato de Obras Sanitarias estuvo colmado de referentes de diversos sectores sociales que en varios tramos de la actividad pidieron por un numero mandato de Kicillof. Los dirigentes de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez y Natalia Souto, se encargaron de arengar e ir en esa misma dirección.

”Axel es quien mejor nos representa para dar la pelea contra el neoliberalismo en la Provincia”, lanzó Menéndez.

Cada vez con más contundencia en medio de las indefiniciones en el oficialismo, Kicillof viene brindando señales cada vez más fuertes respecto de sus deseos por volver a ser candidato bonaerense. Y, de paso, resistir la idea de que vaya como aspirante presidencial a ocupar un rol para el que el Frente de Todos no tienen un nombre indiscutido.

”Es lo natural”

En ese contexto, Kicillof aseguró por la mañana que buscar la reelección sería “lo natural”, pero aclaró que será una decisión “colectiva” que adoptará el Frente de Todos en el marco de una “estrategia general” de cara a los comicios generales de octubre. “Hay trascendidos. Yo hoy soy gobernador y tengo período hasta el 10 de diciembre. Mientras tanto, estamos en plenas funciones. Yo sé que enfrente mío hay 10 candidatos de la oposición, que como vemos están en una interna feroz”, dijo el gobernador en declaraciones televisivas tras el acto de egreso de 3.500 nuevos policías en Vicente López (ver aparte).

“En el caso de la provincia de Buenos Aires, hemos hablado con intendentes y hoy me voy a reunir con sindicatos y organizaciones sociales. El pedido es permanente y yo, obviamente, estoy disponible para esta tarea”, prosiguió. “Esto no es un lanzamiento, pero es lo natural. Yo siempre digo que esto no es una decisión individual ni una cuestión de aventuras personales. Hemos vivido ese tipo de circunstancias, lo vemos en la oposición”, indicó el mandatario bonaerense.

Cuando se le preguntó acerca del pedido de intendentes justicialistas para que él sea quien vuelva a representar al oficialismo en la Provincia, repitió que no desea convertir esa cuestión “en una decisión individual, cuando es parte de una estrategia”, pero admitió que escucha esas voces. Posteriormente, Kicillof planteó que “el lanzamiento será en el momento oportuno”, ya que “forma parte de una estrategia” y lanzó: “Yo estoy trabajando para que sea reelegido este proyecto en la provincia de Buenos Aires, que es un proyecto para la salud, para la seguridad, para la educación, para la infraestructura, para la producción”.

“Tenemos planes quinquenales. Hemos presentado planes integrales. Y, por supuesto, que yo estoy disponible para esa tarea y escucho las voces que ustedes dicen, pero formo parte de un espacio que es colectivo y esto forma parte de una estrategia general”, enfatizó y apuntó que hará “lo que haga falta”.

Además reconoció que “la mayoría de los espacios que conforman el FdT” le piden que compita por la reelección, pero reiteró que “como todavía no hay definiciones en diferentes planos, la estrategia de la Provincia tampoco va a estar separada”.