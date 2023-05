La telefonía fija sigue complicando en City Bell

A las quejas de los últimos días por fallas en la telefonía fija en la Zona Norte, se sumaron ayer las de vecinos de las inmediaciones de Camino Belgrano y Cantilo, en pleno centro de City Bell, quienes manifestaron preocupación por reiterados cortes en el servicio.

“Se ha cortado ya tres veces y Movistar Hogar no se preocupa por sus clientes”, aseguró una de las vecinas afectadas por el problema.

“Han cortado tres veces los teléfonos fijos y nos dicen que es por ‘robo de cables’. Nadie roba cables a media mañana. Luego de más de un mes volvió y pude llamar. Pero al día siguiente lo cortaron ellos sin aviso”, se indicó desde la zona.

“Pregunté y me indicaron la reversión de la baja porque unilateralmente lo hicieron sin aviso”, añadió otro vecino que acumula dificultades con el servicio.

“Movistar me manda factura y no tuve servicio. Pero ellos dicen que sí. Se hicieron pruebas y no funciona. Me comunico por celular y ofrecen un sistema satelital inalámbrico que es un desastre”, añadió.