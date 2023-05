Everton y ADIP, ante duelos de exigencia por el Apertura; en la B, CRISFA defiende la punta

Todo preparado para que se juegue en forma íntegra una nueva fecha de los torneos que depende de la Liga Amateur Platense. En Primera A (fecha 7), Everton y ADIP, los dos punteros del Apertura, afrontarán hoy desde las 15:30 sendos compromisos de exigencia. El Decano visita en 6 y 485 a San Lorenzo; mientras que el Naranja viajará hasta Ensenada (Mitre y Alsina) para probarse con Porteño.

Los dos escoltas, Estrella y Peñarol, pondrán en juego esta tarde el segundo lugar. La Cebra, por ejemplo, enfrentará a CRIBA, en 2 y 611, y el “aurinegro” visita al Centro de Fomento Ringuelet, que hará de local en 66 y 174.

También jugarán Unidos de Olmos vs. Curuzú (52 y 229, Etcheverry); La Plata FC. vs. Fomento (25 y 514); Alianza vs. Las Malvinas (38 y 155); Alumni vs. Brandsen (70 y 148) e Iris vs. Pol. Gonnet (143 y 517).

CRISFA VA POR MÁS

Por la quinta fecha del Apertura de Primera B, CRISFA, el puntero, recibe en 71 y 14 a Villa Lenci. La jornada tendrá además Talleres vs. Comunidad Rural (39 y 203); Argentino (J) vs. For Ever (18 y 460); Villa Montoro vs. Romerense (98 y 118); Expreso Rojo vs. CC. Tolosano (515 y 207) y San Martín (LH) vs. 5 de Mayo (58 y 145).

ASAMBLEA EN LA LIGA

La Mesa Directiva de la Liga Amateur convoca a los delegados de los clubes afiliados de la Primera A y a los delegados representantes de la Primera B para el 17 de mayo a las 19 (primer llamado) y a las 19:30 (segundo) a participar de la Asamblea General Ordinaria en la que se tratará este orden del día: 1) Consideración de porqué se celebra la asamblea fuera de término. 2) Lectura del Acta de la sesión anterior. Su consideración. 3) Aprobación de Memoria y Balance General del Ejercicio y del Informe del Tribunal de Cuentas del período 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Su consideración. 4) Aprobación de Memoria y Balance General del Ejercicio y del Informe del Tribunal de Cuentas del período comprendido entre el 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Su consideración. 5) Designación de dos (2) asambleístas para que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario General. Su consideración.