Cambiarán de escuela a la chica que amenazaron con un cuchillo en Los Hornos

Una alumna de la Escuela Comercial Media 3, ubicada en 140 y 62 de Los Hornos, fue amenazada con un cuchillo y se salvó de ser atacada a la salida de la institución. El hecho fue denunciado por la madre de la joven el viernes pasado y luego derivó en una reunión con las autoridades educativas.

Con la presencia de Nelson Herrera, jefe distrital local, y Verónica Sosa, Jefa de Educación de Gestión Estatal, la madre de la joven amenazada y otros padres que vivieron la misma situación se encontraron. Allí se refirieron a las medidas a tomar y se comprometieron a “poner en marcha tareas nuevas para tratar de que la escuela salga adelante y no vuelva a pasar estos hechos”.

“Era como que la directora tapaba todo”, mencionó la madre afectada. En tanto, los padres que estuvieron presentes revelaron que la reunión debió suspenderse en dos ocasiones por peleas entre los estudiantes.

“Lo único que les dije es que mis hijos necesitan estar dentro de la escuela. Ahora no están estudiando, están siendo amenazados. Voy a estar a la espera de que me consigan un colegio para que mis hijos sigan estudiando. No los puedo traer acá porque no sé si mañana saco a mi hijo en un cajón”, detalló la madre de la alumna que, además, tiene a su hijo mellizo en el mismo lugar. Por lo cual, la decisión fue retirarlo de la plantilla estudiantil.

La pelea

Según consta en la denuncia policial, la adolescente de unos 14 años, fue amenazada por sus compañeras en el baño del colegio, cuando le dijeron que iba a ser apuñalada a la salida de la escuela. Ante una rápida intervención, la chica fue asistida por los directivos y su familia, y se salvó de un brutal ataque.

Al momento de salir de la escuela, la chica fue atacada por el grupo de adolescentes de 14 a 15 años, donde no pasó a mayores por la intervención de la madre de la víctima y la directora. Asimismo, según explica la denuncia radicada en la Comisaría 3º que los padres también amenazaron a la madre de la adolescente.

Cabe destacar que los hechos de violencia en dicha institución, según expresaron en la acusación, "son comunes en el último tiempo". Una chica también sufrió golpes en su rostro y temen por la integridad de la estudiante.