Se pudrió todo y Nicole Neumann canceló su boda tras el repudio mapuche: "Hay crisis total"

Esta mañana, se conoció en el programa "Socios del Espectáculo" que se emite por canal 13, que el casamiento de Nicole Neumann con Manu Urcera finalmente no se hará donde los protagonistas hubiesen querido, debido a que se iba a realizar en Neuquén y que, según informaron, iba a durar varios días. (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-6-1-4-23-39-nicole-de-la-boda-del-ano-a-un-escandalo-ambiental-espectaculos).

Todo ello, sería pago por el actual suegro de la modelo, Claudio Urcera, quien está en conflicto con la confederación mapuche por ser señalado como "responsable del daño ambiental". “¿La fiesta del año o la burla del año?”, tituló la organización el comunicado que realizaron desde la comunidad.

Tras ello, los dueños del lugar donde iban a celebrar suspendieron la reserva y la pareja debe buscar un nuevo salón. “Hay crisis total en la familia de Manu Urcera. Cecilia, la mamá de Urcera es la que está como organizadora de este evento”, detalló una de las panelistas.

“En las invitaciones no figuraba la locación, que se iba a mandar a último momento para que no trascendiera a la prensa y que no pudieran llegar”, comentaron.

A su vez, informaron que la ceremonia podría hacerse en capital o trasladarse a otra localidad de la Cordillera, ya que Urcera tiene familia en Neuquén y Río Negro.