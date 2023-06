Debido al estado de salud de su hijo, Morena Rial atraviesa uno de sus peores momentos

Ahora, Morena Rial apeló a sus redes para compartir el complicado momento que vivió con su hijo por el que debió pasar por el hospital: “Mi bebé. Mami está acá”, escribió la hija de Jorge Rial junto a una imagen de Francesco sentado en la cama de un centro de salud. Al rato compartió otra foto abrazando al pequeño. “Nos vamos a casita amor”, publicó la joven, aunque no aclaró qué le pasó a al menor. Por otra parte, aprovechó el espacio para disparar contra los periodistas y todos aquellos que la cuestionaron por ser la presunta responsable de los robos que sufrieron las panelistas de un programa televisivo del ambiente: “En vez de hablar de temas que no son verdad o culpar gente que no tiene nada que ver, por qué no se focalizan -si son tan periodistas, si saben tanto, si tienen tanta información- en las cosas horrorosas que yo tuve que vivir. De todas las cosas que yo conté. De todo el maltrato físico, psicológico que he vivido en mi vida”, comenzó diciendo la influencer.

Y como si fuera poco, agregó: “Ahí se van a dar cuenta quién miente, cuánta verdad en el medio, cuánta mentira. Ahí van a saber realmente la verdad de todo. Les mando un beso grande, los dejo porque estoy justo con un problemita personal. Pero no quería dejar de aclararlo porque ya me tienen un poco cansada de acusarme”

Las declaraciones de Morena Rial llegan luego de ser apuntada como la supuesta culpable de la desaparición de una serie de elementos personales de Estefi Berardi, Marcela Feudale y Mónica Farro tras su polémico paso por el programa que conduce Ángel de Brito.