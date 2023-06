Radicales divididos por las grietas en Juntos por el Cambio

Se acerca el cierre de alianzas y la presentación de listas para las elecciones 2023 y dentro de las coaliciones oficialista- Frente de Todos- y de la oposición -Juntos por el Cambio- se mantienen momentos de tensión y fuertes definiciones. En este sentido, ambos frentes políticos manifiestan la falta de mecanismos para dirimir internas y resolver las diferencias que se presentan en el interior de los armados políticos. Sin embargo, desde la Unión Cívica Radical (UCR) destacan su democracia interna y aseguran tener afianzados estos órganos que son “espacios de discusión, debate y un instrumento donde saldar discrepancias”.

A pesar de estas máximas, los radicales llegarán divididos a la Convención nacional de hoy por las diferencias frente a las fórmulas del PRO, mientras se mantiene la incertidumbre sobre las candidaturas de Gerardo Morales y Facundo Manes con posibilidad de competir en las PASO con identidad propia o, acoplarse con fórmulas mixtas atrás de uno de los candidatos amarillos.

En una semana donde afloraron fuertes discusiones sobre la posibilidad que el jefe del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad ,acompañe a Bullrich y Morales secunde a Larreta, en conjunto a la discusión de ampliar la coalición con la propuesta de sumar al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, sin haber cobrado efecto aún, este contexto supone algunos discursos más duros, de los cordobeses que vendrían apuntando Morales en conjunto de algunos radicales que mantienen disconformidad con la conducción partidaria.

Los puntos del orden del día

El presidente de la Convención Nacional Gastón Manes en diálogo con EL DIA manifestó: “Estamos trabajando en un documento en consenso sobre los dos temas principales que vamos a tratar, la plataforma de gobierno que contiene los acuerdos programáticos liderados por los equipos técnicos del radicalismo y, el sistema de alianza ratificando Juntos por el Cambio y la vocación de ampliar la coalición con espacios a fines a esos acuerdos del primer punto”.

En tanto, sin desconocer que cada convencional llevará su postura, manifestó “hay una suerte de confusión sobre la potestad que tiene este órgano, de ninguna manera se puede referir o proclamar en términos de nombres propios sobre candidaturas o formulas a competir en las PASO, cualquier afiliado puede hacerlo”, dijo y agregó: “Acá solo vamos a ratificar la alianza electoral y la plataforma que queremos implementar en el gobierno”, explicó el jefe de la convención nacional de la UCR.

Unos 300 convencionales de los “boinas blancas” están convocados para esta tarde en el predio de Parque Norte, en la Costanera porteña.

Por otro lado, con respecto a la importancia que tiene la convención, “no hay democracias sin partidos, y no hay partidos sin instituciones de toma de decisiones”, sostiene el politólogo radical Andrés Malamud, que se desempeña como investigador en Lisboa. De todos modos, agregó que “no hay nada en juego. El partido apoya la permanencia en la coalición, que es uno de los puntos a tratar. El otro es el programa, sobre el que tampoco hay discordia”.

“Lo único que puede salpimentar la convención es el folklore: cantitos, chicanas, algún discurso zarpado”, estimó el politólogo.

Sin embargo, hay posiciones más críticas que apuntan contra el liderazgo de Morales, este es el caso del convencional platense Pablo Juliano que sostiene que “debemos contar con una candidatura presidencial, pero el comité Nacional no hizo nada para que eso pasara”. De la ciudad de La Plata también participarán Luis Menucci, Carlos Santoro y Fernando Gando.

Malamud remarca la importancia en clave histórica que tiene la convención radical:“Es necesaria, que en este caso no haya disputa sobre el programa ni sobre las alianzas no significa que la de Gualeguaychú no haya cambiado la historia, y no impide que otra vuelva a hacerlo”, finalizó.