Estudiantes nombró socios honorarios a ex combatientes de Malvinas

Estudiantes nombró socios honorarios a los hinchas y ex combatientes de la Guerra de Malvinas. En el marco del aniversario del combate, se les entregó un carnet especial y se los eximió de pagar cuotas u otros aranceles.

La ceremonia tuvo lugar este miércoles a las 18 hs en el Polideportivo de la cancha y fue encabezada por Martín Gorostegui, presidente pincharrata. Llegó a 137 fanáticos albirrojos.

El estatuto del 2021 indica que, los ex combatientes de Malvinas que se asocien o ya formen parte del club, serán reconocidos como Honorarios, en el art. 8 del inciso C: ““Los ex combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur que ostenten el derecho a pensión otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional, en reconocimiento a su participación en el conflicto bélico desarrollado en el año 1982”.

Además, todos los años en el colegio del country de City Bell, dirigido a los tres niveles educativos (jardín, primaria y secundaria) se realizan charlas con ex combatientes. De hecho, este programa le valió a la institución un reconocimiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerenses en 2020 por su labor en el “Programa Futuro Malvinas”.