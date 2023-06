Cómo funcionará la Ciudad durante el finde largo

A continuación se detalla cómo será el funcionamiento de algunos servicios y dependencias durante el fin de semana largo en la Ciudad:

» Residuos

La Municipalidad informó que por los feriados, mañana y el martes la recolección de residuos tendrá un cronograma especial.

Se detalló que hoy a la noche se realizará el acopio de residuos no habituales sólo en el Casco. Mañana la recolección de bolsa negra y no habituales funcionará sólo en las delegaciones comunales. El martes no se prestará servicio. Los días feriados no se recogerá la bolsa verde ni habrá barrido.

» Estacionamiento medido

El Estacionamiento Medido quedará suspendido hasta el martes y los micros funcionarán de acuerdo a la frecuencia de feriado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

El Cementerio abrirá para visitas de 8 a 15 (la administración operará de 8 a 12) tanto mañana como el martes.

» Esparcimiento

La República de los Niños abrirá de 7 a 22 y el Parque Ecológico de 8 a 19.

» Mercado Regional

El Mercado Central (minorista) abrirá hoy y el martes de 8 a 13. Mañana estará cerrado. El Mercado Regional (mayorista) estará cerrado mañana y funcionará el martes de 4 a 8, como es habitual.

» Seguridad

Las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento, según se indicó.

» Denuncias

Se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de Atención 147.

» Salud

Los Centros de Atención Primaria de la Salud dispondrán de guardias de enfermería y el SAME trabajará de forma habitual, atendiendo urgencias al número 107.

