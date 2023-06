Mbappé se anotó para pelearle el Balón de Oro a Messi: "Hice los méritos necesarios"

Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain y del seleccionado francés de fútbol, señaló que hizo "los méritos necesarios" para ganar el Balón de Oro 2023 y se anotó en la competencia contra Lionel Messi y el noruego Erling Haaland, principales candidatos a ganar el premio.



"Aprendo a diario. Tener la responsabilidad de ser capitán de Francia me ha enriquecido. Intento hacerlo lo mejor que sé para que la gente se sienta orgullosa", dijo Mbappé, autor del gol con el que Francia derrotó el lunes a Grecia 1 a 0, por las eliminatorias a la Eurocopa 2024.



El delantero del PSG, quien es pretendido por Real Madrid desde hace tres años, afirmó que tiene "el ánimo adecuado para asumir este reto".



"Tenemos un grupo con ganas de ganar", indicó el diario español Mundo Deportivo.



En cuanto al Balón de Oro, que se entregará el próximo 30 de octubre en Paris, Mbappé sostuvo que lleva ya varios años consagrado en la élite del fútbol europeo y no tiene dudas de que está "entre los mejores".



Sin embargo, con el PSG el delantero no pudo dar aún ese paso distintivo que es la consagración por ganar la Champions League, que de alguna manera le resta posibilidades de coronarse en el Teatro Chatelet, en donde se entrega el Balón de Oro, agrega el la información periodística.