La última función de Riquelme Magia y mucha gloria en La Bombonera

Luego de mucha postergación y una marcada expectativa, finalmente Juan Román Riquelme pudo tener su merecido partido de despedida con la camiseta de Boca en La Bombonera.

El hoy por hoy Vicepresidente de la institución Xeneize celebró su cumpleaños número 45 con una fiesta “en el patio de su casa”, de la cual Lionel Messi y los campeones del mundo Leandro Paredes, Ángel Di María, Lionel Scaloni y Pablo Aimar resultaron los invitados de honor.

Con Boca de un lado y la Selección Argentina del otro, el partido terminó con un anecdótico triunfo local, con gritos repartidos entre los protagonistas y las pinceladas que el “10”, varios años después de su retiro definitivo, aún mantiene en su prodigioso botín derecho.

Como principal eje de una noche pensada por y para él, Riquelme volvió a sentir el cariño del hincha de Boca, que durante toda la jornada le agradeció las conquistas que supo conseguir junto con Carlos Bianchi y Alfio Basile, dos de los entrenadores que dijeron presente. También estuvo Néstor Pekerman, con quien el “10” disputó su único Mundial, el de Alemania 2006.

Con muchas glorias de Boca como Óscar Córdoba, Guillermo Barros Schelotto, Blas Armando Giunta, Jorge Bermúdez, Mauricio Serna y Marcelo Delgado (por nombrar a algunos), pero sin Martín Palermo, quien finalmente no pudo llegar a tiempo para jugar por haber dirigido a Platense ante Arsenal en las horas previas, los representantes de la mejor época Xeneize volvieron a juntarse para el delirio del público.

Así, con cada acción de Riquelme, desde los cuatro costados cayeron aplausos en todo momento, los cuales también encontraron en Lionel Messi a uno de los grandes favoritos.

Un momento de mucha emoción para el homenajeado se vivió en el complemento, cuando su hijo Agustín ingresó a compartir algunos minutos en cancha con el gran ídolo Xeneize.

Lo concreto es que la fiesta fue completa para el hoy Vicepresidente de Boca, quien luego de varios años de postergación pudo despedirse de manera definitiva del escenario en el que desplegó toda su magia.

el recuerdo de maradona y la gran emoción durante el final

Una vez finalizado el encuentro, Riquelme tomó el micrófono y protagonizó el momento más emotivo de la jornada. El exvolante se sacó su camiseta y se puso una de Boca con el apellido “Maradona”, lo que rápidamente generó una ovación de todos los presentes.

En una especie de devolución de gentilezas luego de que Diego concluyera su partido homenaje con la de Román hace muchos años atrás, Riquelme hizo lo propio, para luego sí referirse a la presencia especial de Lionel Messi en el estadio, misma situación que con Bianchi, Basile y Pekerman.

“Fui afortunado. De chiquito fue lo más grande que vi. Y creo que todos los argentinos”, dijo en relación Maradona. “Después pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo y tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande (por Messi). No sé si es más grande que Maradona. No sé si es menos que Maradona. Pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida. Es maravilloso tenerlo hoy acá”, remarcó mientras desde los cuatro costados se escuchó la ovación para con el capitán de la Selección Argentina y el grito de “Dale campeón. Dale campeón”.

Al momento de referirse a un Bianchi muy conmovido, Riquelme expresó: “Usted llegó en el ´98. Y usted es el culpable de que todos los bosteros nos pensemos que es muy fácil ganar la Copa Libertadores. La culpa es toda suya”, indicó antes de agregar: “Que la gente nos tenga cariño a todos nosotros es porque el señor nos enseñó a competir. Nos enseñó a intentar ser los mejores”, destacó mientras el público local cantó pidiendo la séptima conquista continental.

“Solamente le tengo que decir gracias. Sabe que lo quiero mucho. Me siento parte de su familia. Sé que usted me quiere mucho. Lo quiero”, concluyó Riquelme.

“La 12” y Messi, protagonistas de un divertido cruce y un pedido

La hinchada de Boca le brindó una cálida bienvenida a Lionel Messi durante la despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera, pero lo relegó en sus preferencias por debajo del homenajeado, considerado como el mayor ídolo de la institución.

“Messi, Messi, Messi, Messi, nos tenés que perdonar, en La Boca el más grande, el más grande es Román”, fue el cántico que bajó de la bandeja que ocupa “La 12” y contagió a toda la cancha antes del partido.

Sin embargo, en el complemento la hinchada le hizo un pedido especial al zurdo, el cual finalmente no fue respondido. Al grito de “Che Messi, che Messi, dejate de joder. Ponete la de Boca, que te queremos ver”, los fanáticos instaron al rosarino que se pusiera la azul y oro, algo de lo que se habló y mucho en la previa, y que finalmente no sucedió.

Messi fue el capitán de un seleccionado argentino histórico, con excompañeros de Riquelme, que se enfrentó con un Boca compuesto por jugadores del exitoso ciclo de Carlos Bianchi.

El campeón mundial en Qatar 2022 tuvo una presentación especial antes del partido y recibió una ovación al igual que el resto de los protagonistas de la gesta en Medio Oriente: Paredes, Di María y el DT Scaloni.

APLAUSOS PARA PABLO AIMAR Y SILBIDOS PARA JAVIER SAVIOLA

El público de Boca destinó aplausos para Pablo Aimar y algunos suaves silbidos para Javier Saviola, dos de las figuras identificadas con River que participaron de la despedida de Juan Román Riquelme en ayer La Bombonera.

El “Payaso” Aimar, admirado por el ídolo Xeneize y miembro del cuerpo técnico campeón del mundo en Qatar 2022, tuvo su reconocimiento durante la presentación de los equipos a cargo de los conductores de la fiesta, Leonardo Montero y Nicolás Ochiatto.

Los futbolistas del seleccionado argentino y los de Boca fueron mencionados de forma intercalada mientras el estadio estaba a media luz y se esperaba por la aparición del homenajeado.

La única figura que recibió una leve reprobación de la hinchada, algo llamativo teniendo en cuenta el clima festivo, fue el “Conejito” Saviola, delantero que sólo vistió la camiseta de River en el fútbol argentino y que compartió con Román una etapa en el seleccionado argentino, con Mundial de Alemania 2006 incluido y también un breve paso en el Barcelona de España.

Otros jugadores con pasado en River como Diego Placente, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Lucho González también fueron bien recibidos por el pueblo Xeneize.

Riquelme, brazos en alto, al momento de su emotiva presentación / Télam