Protesta por el corte del micro en escuelas rurales

Integrantes de al menos dos comunidades educativas de La Plata y Magdalena se presentaron ayer ante el Ministerio de Transporte Provincial para reclamar por la falta de funcionamiento del servicio de transporte escolar que permite asistir a clases a chicos de instituciones de la zona rural de Bavio y Poblet. Según informaron, con el corte de esa opción, una veintena de chicos debieron cambiarse de colegio y otros, también complicados por la situación no consiguen vacante más cerca de sus casas, en Oliden y Poblet.

“Tenemos un gran problema, que es el transporte escolar de los chicos de la Escuela 9 de Bavio. Teníamos un transporte que circulaba por Ruta 36 que llevaba a los chicos por la mañana y los traía por la tarde. Desde hace un mes están sin ese servicio, muchos están en zonas muy alejadas y era la única forma que tenían de acceder a la escuela”, aseguró una de las madres de estudiantes que habló con este diario en el contexto de la movida.

El grupo fue recibido por personal de la cartera de Transporte y el lunes volverá a buscar respuestas ante la Dirección General de Cultura y Educación, el ámbito en el que se gestiona ese tipo de servicio, según aclaró ayer una fuente gubernamental consultada por este diario.

Asimismo, una de las docentes que integró el reclamo, explicó: “Hasta el momento hay 20 chicos que se tuvieron que cambiar por el tema del transporte. Son casi 150 alumnos los que sufren esta problemática. Algunos padres no tienen otra forma de llevarlos a la escuela y lamentablemente tuvieron que cambiarse a otro establecimiento educativo que les quede más cerca, pero hay muchos chicos que no tienen banco y están haciendo un gran esfuerzo los padres para llevarlos entre varios así no pierden el año”.

Alquilaron un micro

Además, contó: “actualmente hay un padre que pudo alquilar una combi y los padres que pueden solventar ese gasto aportan para poder incluirse. Hay otros padres que voluntariamente ponen su auto y llevan a varios chicos en un auto. No nos queda otra porque no queremos que los chicos se queden ir a la escuela y repitan el año”.

Según añadió la portavoz del grupo, “hay más de 220 chicos de diferentes niveles que se quedaron sin escolaridad por la falta de transporte. Quedaron fuera del sistema educativo porque no hay vacantes en Poblet ni en Oliden, la Escuela 9 del “Paraje la Clelia” perteneciente al Partido de Magdalena absorbe está matrícula y el transporte”, afirmó otra docente.

Licitación sin oferente

Acerca del motivo que disparó el reclamo, se argumentó en ese contexto que “reclamamos porque no hay forma de solucionarlo. Supuestamente se licitó y en las dos licitaciones no se presentó ningún oferente. El problema básico es el dinero, el transportista que lo hacía hasta el 1º de mayo no continuó porque era muy poco lo que ganaba”.

“Acá el tema principal es que tenemos un oferente que es el que hacía el recorrido hace dos años, pero no quiere continuar porque el costo es más elevado de lo que gana con la licitación. Compartíamos el mismo recorrido con la otra escuela”, indicó.

Ante el cuadro, las familias crearon su propio servicio y tiene como chofer al padre de unos de los chicos. Según apuntaron en la movilización de la víspera, son alrededor de 50 chicos los que usan ese transporte “comunitario” y otros también pueden llegar a la escuela por la respuesta solidaria de familias con auto que llevan de a media docena de nenas y nenes a clases.

A la vez, una de las madres contó ayer que en la comunidad buscan garantizar el transporte del chofer. Es que el padre que realiza la tarea tiene su casa a varios kilómetros del lugar donde queda estacionado el micro que alquilan para salir del paso. “Estamos a mitad de año y no podemos permitir que los chicos se queden sin ir al colegio, con el riesgo de perder el año”, enfatizó una de las madres.